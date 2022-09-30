Азербайджан играет важную роль в достижении региональной стабильности и развития

Источник: Агентство международной информации Trend

Азербайджан играет важную роль в достижении цели региональной стабильности и развития.

Об этом в интервью Trend сказал генеральный директор румынской консалтинговой компании SMARTLINK COMMUNICATIONS, глобальный аналитик, консультант и исследователь Раду Магдин, передает Day.Az.

Он отметил, что недавнее соглашение о прекращении огня между Арменией и Азербайджаном приветствовалось международными субъектами, особенно Европейским союзом, который продолжает активно участвовать в процессе нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном, в том числе на самом высоком уровне, в лице председателя Европейского совета Шарля Мишеля.

"Азербайджан обладает возможностью разработать политику и международное взаимодействие, направленные на обеспечение экономического процветания для всех, высококачественную социальную защиту и социальные меры для будущего развития. Пристальное внимание к внутреннему развитию в сочетании с возможностями, предоставляемыми сближением с ЕС, особенно в то время, когда международное сообщество сталкивается с многочисленными вызовами, может обеспечить улучшенные перспективы для Азербайджана и всего региона в плане развития транспортной энергетической инфраструктуры, развития торговли энергоносителями с участием Европы и Центральной Азии, открытия самого региона для внешней помощи и инвестиций с целью повышения стабильности и благосостояния региона", - сказал Магдин.

Он отметил, что энергетическая безопасность Европы является одним из основных приоритетов в контексте усилий государств-членов ЕС по прекращению зависимости от российских энергоресурсов и определению альтернатив, жизнеспособных как с политической, так и с экономической точки зрения.

"Соглашение между ЕС и Азербайджаном предусматривает существенное увеличение годового объема экспорта газа в ближайшие пять лет, примерно с 2,5% потребления газа ЕС в настоящее время до примерно 5% к 2027 году. Азербайджан уже пользуется большим авторитетом в качестве долгосрочного партнера с целью построения новой европейской архитектуры в области энергетики, но возможности также лежат в других областях углубленной и всеобъемлющей свободной торговли, в которых Азербайджан мог бы получить прямые выгоды от доступа к единому рынку почти 450 миллионов потребителей", - добавил эксперт.

Кроме того, по по его словам, регион может стать транспортным узлом для энергетических товаров из Центральной Азии в Европу и за ее пределы, что повысит перспективы его процветания и стабильности.

"Нет сомнений в том, что Азербайджан играет важную роль в достижении цели региональной стабильности и развития", - заключил Магдин.