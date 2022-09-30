Youtube-канал VMedia комментирует высказывания иранских официальных лиц, выражающих постоянное беспокойство по поводу "исторической границы" между Арменией и Ираном, которая также называется ими "коммуникационным маршрутом, существующим на протяжении тысяч лет", передает Day.Az.

В новом ролике говорится, что дороги из Ирана в Армению напрямую никогда не было. До середины XIX века, когда, согласно Туркманчайскому договору, на земли Эриванского, Карабахского, Нахчыванского ханств началось переселение армян, заметного армянского присутствия и армянской государственности на Южном Кавказе не было вообще. Затем границу с Ираном не имела, ни возникшая в 1918 году независимая Армения, ни уже советская Армения, поскольку это была граница Ирана и СССР. Причем все равно автомобильные перевозки между Советским Союзом и Ираном шли через азербайджанскую Астару, а железнодорожные - через азербайджанскую Джульфу. Также на мегринском участке железная дорога шла вдоль берега Араза, но границу не пересекала. Что касается исторических караванных путей, то, например, знаменитые Худааферинские мосты с действительно тысячелетней историей тоже расположены в Азербайджане.

"И, наконец, самое главное - с 1993 года под армянской оккупацией находился огромный участок границы Азербайджана с Ираном - более 100 километров. Но Иран тогда по этому поводу особо не беспокоился. Получается, что Исламскую республику устраивало отсутствие прямого наземного сообщения между Азербайджаном и Нахчываном? Почему же сейчас Иран так переживает по поводу того, что Азербайджан просто хочет восстановить те же самые коммуникации, которые и были до Карабахского конфликта?", - спрашивает VMedia.