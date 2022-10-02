Международные наблюдательные миссии показали свою бессмысленность

Прежний опыт международного наблюдения на бывшей линии соприкосновения не был эффективным и возвращение этого механизма бессмысленно.

Об этом сказал в беседе с Day.Az председатель правления Центра анализа международных отношений Фарид Шафиев, комментируя призывы Никола Пашиняна к западным странам направить на границу с Азербайджаном международную наблюдательную миссию.

Кого армяне приглашают на территорию Армении, это их дело, отметил наш собеседник. В данном случае мы говорим, что наша армия находится на своей территории, а дело первостепенной важности - это делимитация и решение вопроса оккупированных Арменией эксклавов Азербайджана.

"Международные наблюдатели, которые будут находиться на территории Армении, будут мониторить только то, что происходит на армянских территориях. Если же мы говорим о провокациях, то тут будет нужен более обширный мониторинг. Однако мы знаем, что опыт международного наблюдения на линии соприкосновения в зоне завершившегося карабахского конфликта не был эффективным. Международные наблюдатели редко фиксировали армянские провокации, закрывали на них глаза и всегда ограничивались общими формулировками. Так что возвращение этого механизма вряд ли что-то решит", - считает Шафиев.

Говоря о планах Еревана выйти из ОДКБ, эксперт усомнился, что Пашинян осуществит это в реальности. Что же касается поставок Армении американского оружия, то это может произойти только после выхода Армении из ОДКБ. Однако для армянской стороны это вряд ли что-то изменит.

"Есть и другой момент - будет ли это оружие наступательным, направленным Армении для того, чтобы развязать новую войну с Азербайджаном? Если да, то это будет означать конкретную позицию США. Пока же мы этого не наблюдаем", - сказал Фарид Шафиев.

Лейла Таривердиева