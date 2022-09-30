Еще 3 европейские страны хотят получать дополнительный объем газа из Азербайджана

К нам обратились еще 3 европейские страны - Румыния, Венгрия и Словакия, они хотят получать и транспортировать дополнительный объем газа.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал 30 сентября Президент Болгарии Румен Радев, выступая с совместным с Президентом Ильхамом Алиевым заявлением для печати.

"Хочу довести до Вашего внимания еще один важный вопрос, я поделился с господином Алиевым полученным вчера предложением. К нам обратились еще 3 европейские страны - Румыния, Венгрия и Словакия, они хотят получать и транспортировать дополнительный объем газа. Летом нынешнего года - в июле господин Алиев и госпожа Фон дер Ляйен подписали документ, предусматривающий применение нового подхода. Благодаря этому мы вместо многолетнего ожидания - вы знаете, что для расширения существующей здесь инфраструктуры нужны крупные инвестиции - можем посредством имеющейся в этих 4 странах инфраструктуры незамедлительно транспортировать азербайджанский газ в другие страны. Таким образом, газ быстрее и надежнее может быть доставлен в Центральную, Западную и Южную Европу. Завтра это предложение будет официально представлено. Мы обсудим его с президентом Европейской комиссии и представителями этих 4 стран. Мы готовы к этому. В течение месяца может быть организована встреча на высоком уровне. Тем самым мы можем продвинуть проект и приступить к его реализации.

Сегодня в условиях кризиса и высокого спроса на газ мы находимся в поиске новых возможностей. Президент Алиев и я обсудили различные вопросы и идеи, так как нам необходим газ в производстве цемента, стекла и в других производственных отраслях. Азербайджан тоже производит различную продукцию. Таким образом, мы сможем напрямую получать из Азербайджана объемы газа. Это - очень важный вопрос, газ через нас может уже транспортироваться на рынки третьих стран. Здесь мы экономим транспортные расходы и время. Болгария будет активнее участвовать в данном процессе, и наша газовая компания "Булгаргаз" также сыграет более активную роль. Естественно, мы вновь обсудим с господином Алиевым данный вопрос, - каковы наши возможности, какие варианты имеются. Мы заинтересованы в этом вопросе и рассмотрим также вопрос преобразования природного газа в электроэнергию. Это - важный вопрос не только для Болгарии, но и для Европейского Союза. Конечно, Меморандум о взаимопонимании относительно стратегического партнерства представляет огромное значение.

При проведении обсуждений мы, естественно, не ограничились лишь энергетическими вопросами. Мы будем искать новые возможности, возможности сотрудничества в других инновационных сферах. К примеру, информационные технологии и искусственный интеллект. Конечно, в настоящее время перед нами стоят определенные вызовы, связанные с "зеленой энергией", углеродной нейтральностью. Мы будем работать и над этим. Кроме того, мы рассмотрели производство удобрений. У нас большой потенциал в сферах производства автомобилей и запасных частей. Мы можем вместе, рука об руку работать и в этих отраслях. Очень интересными сферами являются также сельское хозяйство, производство продуктов питания, фармацевтика",- сказал Радев.