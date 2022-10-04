Армения загоняет себя в политический тупик, из которого нет выхода

В первой англоязычной газете Азербайджана "Azernews" опубликована статья заместителя главного редактора газеты "Azernews", политического обозревателя Орхана Амашова об политическом тупике, в который Армения загнала сама себя.

C оригиналом статьи можно ознакомиться по ссылке.

Армения остается недовольной возглавляемой Кремлем Организацией Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), оплакивая ее отказ предоставить военную помощь после эскалации 12-14 сентября на азербайджано-армянской государственной границе, и пытается найти утешение в решительном заявлении спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси, а также в словесной поддержке Франции. Тем не менее, Ереван по-прежнему остается прочно привязанной к Москве.

Кроме того, Армения также является членом Евразийского экономического союза (ЕАЭС), в котором доминирует Россия, и имеет упрощенное торговое соглашение с членами блока. При этом Ереван является единственной стороной, подписавшей соглашение о всеобъемлющем и расширенном партнерстве (CEPA) с ЕС.

Поскольку сделка с Брюсселем означает, что торговые барьеры для коммерческих товаров значительно снижены, а процесс получения лицензий значительно упрощен, совокупный эффект двух, казалось бы, диаметрально противоположных союзов ставит Армению в "исключительно выгодное положение", чтобы обеспечить лазейку для обход западных антикремлевских санкций.

Это не гипотетическое предположение, основанное на одних только возможностях, а на прецеденте или, скорее, на ряде прошлых случаев и недавних событий. Можно выделить три отдельные линии исследования. Во-первых, с 2009 года, когда Иран пытался прибегнуть к помощи армянских банков с целью обойти направленные против него западные санкции, Ереван проявил себя сговорчивым и гостеприимным, способствуя операциям Тегерана по отмыванию денег и помогая ему получить доступ к мировой финансовой системе.

Во-вторых, в качестве члена ЕАЭС, Армения получает выгоду от соглашения c союзом, устанавливающего условия беспошлинной торговли товарами первой необходимости, подписанного между блоком и Ираном. Кроме того, Ереван имеет специальные договоренности с Тегераном о создании совместных производственных предприятий, рассматривая перспективы экспорта в третьи страны, чья деятельность не связана западными санкциями.

В-третьих, Армения открыто стремится быть окном для продолжения деятельности российского бизнеса в свете войны в Украине. С самого начала кризиса Армения стала ключевым направлением для российских IT-компаний, где были упрощены и опубликованы правила регистрации, чтобы привлечь в страну более прибыльные предприятия. Сменив основное местонахождение своей деятельности из России в Армению, такие корпорации и индивидумы стремятся восстановить доступ к европейским рынкам и стать невосприимчивыми к карательным последствиям санкций.

У Армении есть естественный и понятный личный интерес. Тем не менее, пытаясь использовать совокупные "привилегии", вытекающие из его уникальных договоренностей как с Кремлем, так и с Брюсселем, она намеренно принижает политические цели антироссийских санкций.

Эта дилемма, пусть и в разных ее проявлениях и в разных контекстах, присутствовала с самого начала правления Пашиняна. Еще в 2018 году, когда так называемая революция привела его к власти, очевидной задачей Пашиняна было то, чтобы постепенно отдалить Армению от России, никоим образом не противодействуя основным геополитическим требованиям.

ОДКБ и ЕАЭС были договоренностями, предшествовавшими Пашиняну. Поскольку выход Армении из этих блоков был бы катастрофически поспешным, Ереван встал на путь сохранения твердого союзника России на международной арене, но при этом проводил внутренние реформы, среди прочего, стремясь уменьшить и ликвидировать власть и влияние Кремля.

Армения не совсем потерпела неудачу в этом последнем начинании, но ей не удалось воплотить ту же модель в сфере внешней политики. В карабахском вопросе Пашинян в основном полагался на коллективный консенсус сопредседателей Минской группы ОБСЕ, которые сеяли клевету и стремились сохранить статус-кво, а также на ощутимую поддержку России в случае войны. Контрнаступительная операция 2020 года выявила принципиальные недостатки этого предположения, положив начало политическому кризису в Армении, который правительство кое-как пережило, обеспечив себе победу на досрочных выборах 2021 года.

Опять же, сегодня, в конце сентября 2022 года, Ереван изо всех сил пытается провести перекалибровку между своей лояльностью Кремлю и своим стремлением выглядеть дружественной Западу страной. Проблема Армении в том, что из-за асимметричных отношений с Кремлем она не может позволить себе роскошь подлинной маневренности.

Это отсутствие минимальной степени независимости предполагает, что Армения вместо того, чтобы быть небольшой державой, действующей выше своего веса, способна быть только фактотумом для нескольких хозяев. Чтобы дать волю другому направлению, Еревану необходимо будет выпотрошить свою нынешнюю доктрину, основанную на опоре на Россию, чего он не может себе позволить в нынешних условиях.

В настоящее время Армения яро стримиться к тому, чтобы ее хоть как-то и кто-то признал. В такой момент политического бреда Ереван явно пытается вести большую игру, перевешивая свой потенциал и противодействуя своим насущным потребностям.

И манера Пашиняна выполнять свою личную миссию отражает затруднительное положение и трудный выбор самой Армении. Находясь в стране, он говорит одно, а за рубежом другое. Там армянский премьер стремится завести дружбу с западными лидерами, стремясь создать фигуру, подобную образцу ханжеской крестоносной рыцарской преданности либеральным европейским христианским ценностям. Пашинян также не против идеи фактически рассматривать Армению в качестве средства для обхода антикремлевских санкций, якобы стремящегося защитить те самые идеалы, с которыми он любит ассоциироваться. Бредовая ситуация.

Как прокомментировал британский журналист Нил Уотсон: "Армения при Пашиняне является фактотумом остатков исторических империй. Он подобен рыбе, вытащенной из воды, которая борется за мрачную жизнь на берегу реки. В конце концов он умрет, но пытается заключить союзы с теми, кто обещает жизнь, какой бы короткой и постыдной она ни была".