Решительно осуждаем попытки Армении ввести в заблуждение международное сообщество

Заявление Министерства иностранных дел Армении от 2 октября 2022 года, в котором утверждается, что якобы Вооруженными силами Азербайджана были совершены военные преступления, является примером лицемерия страны, десятилетиями проводившей агрессивную политику, попиравшей фундаментальные права почти миллиона человек и совершившей многочисленные военные преступления против военных и гражданских лиц.

Как передает Day.Az, об этом говорится в комментарии пресс-службы МИД Азербайджана в связи с заявлением МИД Армении о военных преступлениях.

"Подчеркиваем, что, в отличие от Армении, Азербайджан серьезно относится к своим международным обязательствам, и утверждения, связанные с преступлениями, совершенными в ходе военных операций, расследуются соответствующими государственными учреждениями.

Так, 17 сентября 2022 года Военная прокуратура Азербайджанской Республики заявила, что начаты всесторонние расследования с целью установления подлинности видео, распространенных в социальных сетях, а также времени и места, где было снято видео, личности изображенных на них военнослужащих, а также объективной истины.

Напомним, что еще со времен первой карабахской войны армянские вооруженные силы учинили беспрецедентную расправу не только над азербайджанскими солдатами, но и над мирными жителями. 26 февраля 1992 года в городе Ходжалы всего за одну ночь было зверски убито 613 мирных жителей, до сегодняшнего дня не было предоставлено никаких сведений о судьбе около 4 тысяч азербайджанцев.

В октябре 2020 года подвергнув мирное население городов Гянджа, Барда и Мингячевир Азербайджана ракетному обстрелу были совершены преступления против человечности.

Мины, установленные Арменией, сегодня представляют собой серьезную угрозу для жизни людей в регионе. С ноября 2020 года по настоящее время жертвами мин стали до 250 человек, в основном гражданские лица. Тот факт, что мины, обнаруженные на территории Азербайджана, были произведены в Армении в 2021 году, является доказательством того, что Армения продолжает свои военные преступления против азербайджанцев, все еще не передавая Азербайджану карты мин, а с другой стороны, закапывая новые.

Правительство Армении до сих пор не предприняло никаких практических мер для предотвращения совершенных военных преступлений или привлечения к ответственности соответствующих лиц за совершенные преступления.

Решительно осуждаем попытки Армении ввести в заблуждение международное сообщество и скрыть свою ответственность путем распространения необоснованных утверждений.

Мы требуем от Армении выполнения своих международных обязательства и привлечения к ответственности перед законом виновных в многочисленных военных преступлениях лиц", - говорится в комментарии.