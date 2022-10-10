Успех газовой политики Азербайджана свидетельствует о прогрессивном менеджменте

Углубляющийся структурный кризис в мировой экономике и формирующиеся новые реалии с прошлого года привели к росту спроса на газ в Европе. Это может вызвать определенные трудности, особенно для стран Восточной Европы. И как раз для них интерконнектор IGB представляет особую значимость.

Об этом сказал в беседе с Day.Az эксперт по вопросам экономики Аслан Азимзаде.

На сегодняшний день крупнейшими потребителями газа являются хозяйствующие субъекты, составляющие ядро ​​экономики стран, и запуск IGB - это фактор, который может сыграть серьезную роль в устойчивости экономик государств пространства ЕС, отметил экономист.

По словам Азимзаде, посредством азербайджанского газа также удастся частично решить и продовольственную проблему. Дело в том, что производство продуктов питания сильно зависит от производства удобрений, а производство удобрений, в свою очередь находится в большой зависимости от энергоносителей. То есть событие 1 октября в Софии косвенно отразится и на вопросе продовольственной безопасности, что придает еще больше значимости экспорту азербайджанского газа в Европу.

"Азербайджанский газ уже два года экспортируется на европейские рынки. Это новый источник, помогающий поддержать стабильность европейского рынка и энергобезопасность европейских стран.

Президент Ильхам Алиев неоднократно это подчеркивал, и хочу сказать об этом сейчас - несмотря на то, что Азербайджан является достаточно важным поставщиком для европейского энергетического рынка, он не старается с кем-то конкурировать или представлять альтернативу какой-либо добывающей стране. Сегодняшний успех Азербайджана свидетельствует о прогрессивном менеджменте, существующем в стране. В то время, когда еще не было большого спроса на газ на мировых рынках, Азербайджан принял очень дальновидное решение строить Южный газовый коридор. Инициатива ЮГК и газовая политика Азербайджана в целом непосредственно связаны с именем Президента Ильхама Алиева. Этот грандиозный проект стал возможен благодаря решительности и политической воле главы Азербайджана. Если бы не он, у стран Восточной Европы сегодня были бы очень большие проблемы. Азербайджанский газ очень важен для адаптации европейских стран к новым реалиям", - сказал Аслан Азимзаде.

Лейла Таривердиева