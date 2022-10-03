Во французской прессе опубликована статья о превращении Азербайджана в надежного поставщика газа в Европу

Французский новостной портал La Gazette (https://www.lagazetteaz.fr/) опубликовал статью о запуске газового интерконнектора Греция-Болгария (IGB) и значении этого трубопровода, который предусматривает самые реальные возможности для энергообеспечения Азербайджаном Европы.

Как сообщает Day.Az, в статье говорится, что IGB является важным проектом для обеспечения энергетической безопасности Европы.

"Данный трубопровод меняет правила игры для Болгарии. Это также важный вклад в энергетическую безопасность Европы", - говорится в статье.

В статье подчеркивается, что IGB - это газопровод, который позволит Болгарии получать азербайджанский газ, и в частности газ, добываемый на месторождении "Шахдениз-2". IGB будет подключен к TAP и посредством него газ с месторождения будет поставляться на европейские рынки.

Также в материале приводятся слова, сказанные Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в ходе выступления на церемонии открытия IGB в Софии, и отмечается, что Азербайджан превратился в надежного поставщика газа в Европу, а в скором времени станет и поставщиком электроэнергии.

"В прошлом году экспорт газа Азербайджана составил 19 миллиардов кубометров. В этом году планируется повысить его до 22 миллиардов кубометров", - говорится в статье.

В статье подчеркивается, что все больше стран обращается к Азербайджану, чтобы закупить газ или увеличить уже поставляемый объем.

"Уже существует конкретное соглашение между Европейским союзом и Азербайджаном об удвоении мощности Южного газового коридора к 2027 году. Поэтому можно с уверенностью сказать, что Азербайджан предлагает самые реальные возможности для энергоснабжения Европы", - отмечается в статье.