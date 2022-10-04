Армяне обстреляли Кяльбаджар и Товуз

Вечером 3-го и ночью 4-го октября подразделения вооруженных сил Армении подвергли интенсивному обстрелу из стрелкового оружия различного калибра с позиций в направлении населенных пунктов Субатан, Йухары Шорджа и Истису Басаркечарского района, Чинарлы и Колагир Товузгальского района, позиции азербайджанской армии в направлении населенных пунктов Зивель, Зейлик и Истису Кяльбаджарского района, Агдам и Гаралар Товузского района.

Как передает Day.Az со ссылкой на Минобороны Азербайджана, подразделения азербайджанской армии, дислоцированные на указанных направлениях, приняли адекватные ответные меры.

Отмечается, что вся ответственность за целенаправленное обострение ситуации лежит на военно-политическом руководстве Армении.