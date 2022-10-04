Как азербайджанская армия освобождала Джебраил

Источник: Агентство международной информации Trend

С освобождения от оккупации Джебраильского района прошло 2 года, передает Day.Az.

В результате успешной контроперации, начатой азербайджанской армией 27 сентября 2020 года, 4 октября город Джебраил был освобожден от армянской оккупации.

Об освобождении города Джебраил Президент Азербайджана, Верховный главнокомандующий Ильхам Алиев объявил 4 октября в обращении к народу. Глава государства сказал, что, наряду с городом Джебраил, были освобождены еще 9 сел - Кархулу, Шюкюрбейли, Юхары Маралян, Черекен, Дашкесан, Хоровлу, Деджал, Махмудлу, Джафарабад.

Джебраил стал первым районом, освобожденным от оккупации в ходе 44-дневной Отечественной войны Азербайджана. В результате джебраильской операции было уничтожено значительное количество живой силы и техники армянской армии.

4 октября вошло в историю как день освобождения Джебраила от оккупации.

Съемочная группа Trend TV побывала в Джебраильском районе и побеседовала с военнослужащими, участвовавшими в освобождении района.

Day.Az представляет вниманию читателей этот видеорепортаж.