https://news.day.az/politics/1500447.html Эрдоган и Пашинян обсудят Зангезурский коридор в Праге
Эрдоган и Пашинян обсудят Зангезурский коридор в Праге
6 октября Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган встретится с премьер-министром Армении Николом Пашиняном на встрече лидеров Европейского политического сообщества в Праге.
Как передает Day.Az, об этом сообщает турецкое издание "Sabah" со ссылкой на свои источники.
По информации издания, в ходе встречи Эрдоган обсудит с Пашиняном турецко-армянские отношения, в том числе возможность проведения встреч спецпредставителей не в третьих странах, а в Турции и Армении.
Сообщается, что на встрече также будет обсуждаться вопрос ввода в эксплуатацию Зангезурского коридора.
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