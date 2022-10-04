https://news.day.az/politics/1500469.html В Дашкесане обезврежены установленные армянами мины - ФОТО
В Дашкесане обезврежены установленные армянами мины - ФОТО
Территория Дашкесанского района очищается от мин, закопанных в ходе широкомасштабной провокации вооруженных сил Армении. Об этом говорится в сообщении минобороны Азербайджана, передает Day.Az.
"Нашими сапёрами были обнаружены и обезврежены с соблюдением мер безопасности 452 противопехотные мины типа Э-001 M, закопанные армянскими диверсионными группами на указанной территории. Инженерно-сапёрные подразделения Азербайджанской Армии продолжают свою деятельность по очистке заминированных противником территорий", - говорится в сообщении.
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