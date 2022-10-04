https://news.day.az/politics/1500471.html Посол Фуад Искендеров поблагодарил МИД Швейцарии
Посол Фуад Искендеров поблагодарил МИД Швейцарии
Посол Азербайджана в Швейцарии Фуад Искендеров поблагодарил министерство иностранных дел Швейцарии за поддержку в организации встречи глав МИД Азербайджана и Армении, прошедшей в Женеве, передает Day.Az со ссылкой на сообщение посла в Twitter.
В публикации выражена благодарность МИД Швейцарии за исключительное гостеприимство и профессионализм, проявленные при организации встречи министров иностранных дел Азербайджана и Армении, а также отмечена особая роль в этом статс-секретаря Швейцарии Ливии Лой.
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