Омбудсмен распространила заявление в связи с армянским террором в Гяндже

Уполномоченный по правам человека (Омбудсмен) Азербайджанской Республики Сабина Алиева распространила заявление в связи со второй годовщиной первой атаки вооруженных сил Армении с использованием оперативно-тактического баллистического ракетного комплекса центра Гянджи - второго по величине города Азербайджана.

Как сообщили Day.Az в Аппарате Омбудсмена, в заявлении говорится, что в результате террористических актов, совершенных Арменией во время Отечественной войны в городе Гянджа, расположенном далеко от зоны боевых действий, погибли 26 гражданских лиц, среди которых женщины и дети, 175 человек получили ранения:

"К сожалению, несмотря на неоднократные обращения с нашей стороны к мировому сообществу, международным организациям в связи с установлением и наказанием лиц, виновных в совершении преступлений против гражданского населения, до сих пор не дана международно-правовая оценка действиям военно-политического руководства Армении, участвовавшего в многочисленных военных преступлениях с грубым нарушением норм международного гуманитарного права и требований объявленного между сторонами режима прекращения огня".