Мины на освобожденных землях Азербайджана продолжают представлять серьёзную угрозу

С освобождением азербайджанских земель на Южном Кавказе появились новые реалии. Постконфликтная повестка дня охватывает такие насущные политические вопросы как процесс нормализации отношений и подписание мирного договора между Азербайджаном и Арменией; делимитация и демаркация границ; открытие всех коммуникаций в регионе, а также гуманитарные вопросы.

Как передает Day.Az, об этом говорится в статье члена правления Центра анализа международных отношений (ЦАМО) Эсмиры Джафаровой, опубликованной во влиятельном издании Евросоюза EU Reporter.

"Азербайджан полностью приступил к восстановлению освобожденных земель, и репатриация первых вынужденных переселенцев уже произошла в первом в регионе умном селе Агалы освобожденного Зангиланского района. Однако помимо политических и связанных с реконструкцией вопросов, существует и более практическая и насущная проблема безопасности, связанная с минной угрозой на освобожденных азербайджанских землях.

Сообщается, что освобожденные территории Азербайджана являются одними из самых заминированных в мире. Только в освобожденном Агдаме, который многие называли "Хиросимой Кавказа" из-за массовых разрушений района Арменией за годы оккупации, было обнаружено 97 000 противопехотных мин. Однако проблема мин на освобожденных территориях Азербайджана не ограничивается только ее масштабами", - говорится в статье.

Издание напоминает, что после настойчивых призывов Азербайджана при посредничестве таких международных акторов, как ОБСЕ, США, РФ, ЕС и Грузия, и в обмен на возвращение Азербайджаном задержанных армян, Армения, наконец, предоставила Азербайджану карты минных полей, несмотря на то, что ранее отрицала их существование.

"Тем не менее, к большому огорчению азербайджанской стороны, точность этих карт минных полей оказалась всего 25%. Кроме того, на этих картах не отражен массовый процесс минирования, который вели некоторые отступающие подразделения ВС Армении, которые признались, что приступили к такой деятельности в районе Лачинского и Кяльбаджарского районов. Очевидно, что в случаях целенаправленного минирования, сделанного в спешке и для нанесения максимального ущерба, нельзя рассчитывать на точность карт минных полей", - отмечает EU Reporter.

Автор статьи напоминает прогноз Национального агентства по разминированию Азербайджана (ANAMA), согласно которому расчистка некоторых участков от мин может занять до десяти лет.

"Работы по разминированию требуют очень много времени и ресурсов, и Азербайджан стремится как можно скорее очистить освобожденные территории. Помощь со стороны международного сообщества в этом отношении приветствуется и крайне необходима. Некоторые страны протянули руку помощи. Например, Великобритания выделила более 1 миллиона манатов на восстановительные работы Азербайджана и деятельность по разминированию. Франция также объявила о пожертвовании в размере 400 000 евро на разминирование; а Институт наследия Маршалла США передал Азербайджану десятки собак-миноискателей. В мае 2022 года ЕС объявил о пакете помощи Азербайджану для целей разминирования в размере 2,5 млн евро, которые должны быть выделены через Программу развития ООН (ПРООН). Позже, в июле 2022 года, ЕС заявил, что выделит дополнительно 4,25 млн евро на работы по разминированию в Азербайджане. Более того, в начале августа 2022 года Франция передала Азербайджану 130 миноискателей для дальнейшей поддержки деятельности по разминированию на освобожденных землях.

Однако бремя и связанные с этим опасности проблемы минирования, к сожалению, полностью ложатся на Азербайджан. Хотя специалисты из Турции помогают Азербайджану в процессе физического разминирования, безусловно, требуется дополнительная помощь в этом отношении со стороны международного сообщества и соответствующих международных организаций.

По сообщениям, с момента окончания боевых действий осенью 2020 года в результате подрывов на минах погибли или получили увечья более 240 военнослужащих и гражданских лиц. 30 сентября 2022 года два человека - Амид Асадов, 1986 года рождения, и Черказ Гулузаде, 2007 года рождения - погибли в результате взрыва фугаса в Физулинском районе Азербайджана. В начале октября в результате подрыва фугасов в Тертерском районе и на территории освобожденного села Тагаверд Ходжавендского района пострадали три человека. Минная угроза на освобожденных азербайджанских территориях не ослабевает и продолжает уносить невинные жизни", - подчёркивает автор статьи.

Тем временем, продолжает EU Reporter, обнародованы более жуткие подробности о заминированности освобожденных земель.

"На днях Минобороны Азербайджана сообщило, что азербайджанскими инженерно-фортификационными подразделениями в направлении Ходжалинского района Азербайджана были обнаружены пять противопехотных мин армянского производства ПМН-Э, которые впоследствии были обезврежены. Более того, в 2021 году, после окончания войны, только в Лачинском районе было установлено более 1400 новых мин. Это свидетельствует о том, что коварная война против Азербайджана продолжается самым жестоким образом.

Армения, со своей стороны, могла бы, наконец, продемонстрировать свою готовность к миру, предоставив более точные карты минных полей. Как отмечалось выше, точность карт минных полей, предоставленных Арменией, очень низкая, и этой стране еще предстоит доказать, что она стоит на стороне справедливости, международного права и гуманности", - резюмирует EU Reporter.