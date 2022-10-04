https://news.day.az/politics/1500655.html Проводятся совместные учения азербайджанских и турецких спецназовцев
Проводятся совместные учения азербайджанских и турецких спецназовцев
Проводятся совместные учения азербайджанских и турецких спецназовцев.
Об этом сообщает Day.Az во вторник со ссылкой на министерство национальной обороны Турции.
Отмечено, что учения проходят в Турции с 3 по 14 октября.
Учения будут проводиться на море и суше.
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