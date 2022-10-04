Проводятся совместные учения азербайджанских и турецких спецназовцев.

Об этом сообщает Day.Az во вторник со ссылкой на министерство национальной обороны Турции.

Отмечено, что учения проходят в Турции с 3 по 14 октября.

Учения будут проводиться на море и суше.