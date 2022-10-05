https://news.day.az/politics/1500674.html Состоялся телефонный разговор между Джейхуном Байрамовым, Энтони Блинкеном и Араратом Мирзояном
Состоялся телефонный разговор между Джейхуном Байрамовым, Энтони Блинкеном и Араратом Мирзояном
4 октября 2022 года по инициативе и участии Государственного секретаря США Энтони Блинкена состоялся телефонный разговор между министрами иностранных дел Азербайджана и Армении Джейхуном Байрамовым и Араратом Мирзояном, передает Day.Az со ссылкой на пресс-службу МИД Азербайджана.
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