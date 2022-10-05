Президент Азербайджана Ильхам Алиев уже снискал славу блестящего политического стратега и тактика, полководца и Президента-созидателя

Автор: Акиф Меликов,

Заслуженный деятель искусств Азербайджана

Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в открытии Азербайджанского Национального градостроительного форума в Агдаме. Участие в нем принимают более 130 представителей из 44 зарубежных стран. Это говорит о том, сколь велик интерес к нашей стране, как к государству-победителю, как к государству-созидателю.

Выбор места проведения Национального градостроительного форума был очень правильным, показательным. Ведь, именно Агдам является наглядным, бесспорным доказательством чудовищных преступлений, совершенных армянскими оккупантами и вандалами против Азербайджана. Их реальный масштаб и ужас смогли увидеть своими глазами все зарубежные гости форума.

Как известно, до оккупации в городе Агдам и свыше 100 селах района проживали 143 тысячи азербайджанцев. В ходе Первой карабахской войны в боях за Агдамский район погибли пять тысяч азербайджанцев. Почти 73 процента района было захвачено Арменией, которая начала проводить незаконную политику заселения оккупированных земель. Это то, что официальный Ереван и многочисленные покровители Армении никогда не смогут отрицать.

Как справедливо заметил Президент Азербайджана Ильхам Алиев, Агдам был разрушен в годы оккупации, причем не во время Первой карабахской войны, а после. Действительно, за годы оккупации армяне уничтожили исторические и культурные памятники, принадлежащие азербайджанцам, центр города почти сравнен с землей. Мечеть Улу Джами, Музей хлеба и Этнографический музей - только часть из разрушенных армянами исторических и культурных объектов азербайджанцев.

В 2008 году журнал Lonely Planet назвал Агдам "Кавказской Хиросимой". Это - частичная правда. Ведь, некоторые железобетонные здания в Хиросиме были очень устойчивыми и их каркас не разрушился, несмотря на то, что они находились довольно близко к эпицентру взрыва. Так, устояло кирпичное здание Промышленной палаты Хиросимы. Ныне это широко известный "Атомный купол". Да и в целом, даже после взрывов была разрушена далеко не вся Хиросима. Тогда как в Агдаме не осталось ни одного целого здания. Ни одного! Только мечеть, построенная зодчим Кербалаи Сефи-ханом Карабаги в 1868-1870 годах. Она имеет присущую мечетям карабахского региона организацию внутреннего пространства - членение каменными колоннами на двухэтажные галереи и использование купольного перекрытия. Но, будучи под армянским контролем, мечеть в течение многих лет использовалась в качестве стойла для крупного рогатого скота и свиней, что глубоко возмущало не только азербайджанцев, но и мусульман всего мира.

Со временем мечеть обветшала, ее отслаивающиеся стены покрыли различные нацарапанные надписи. В таком состоянии мечеть пребывала вплоть до перехода под контроль Азербайджана. В целом, армяне уничтожили 65 из 67 мечетей за время оккупации азербайджанских территорий, Это - доказательства зашкаливающего армянского вандализма, не получившего, к сожалению, должного и справедливого осуждения в мире! Никаких санкций не было введено против Армении, которая почти три десятка лет держала под оккупацией 20 процентов азербайджанских земель!

Да, Агдам был оккупирован в 1993 году и лишь в 2020 году он был освобожден. Произошло это после того, как ведомая Президентом Азербайджана, Верховным главнокомандующим Ильхамом Алиевым наша армия одержала историческую победу над армянскими оккупантами, обрушив на их головы "Железный кулак". Премьер-министр Армении Никол Пашинян, до 44-дневной войны делавший провокационные заявления, в итоге вынужден был подписать трехстороннее заявление, согласно которому Агдамский район полностью был возвращен Азербайджану.

При этом, покидая Агдам, армяне спешно сжигали дома, магазины и иные постройки, срубали деревья, уничтожая гражданскую инфраструктуру района. Вот, с какими варварами и вандалами пришлось иметь дело Азербайджану! Все эти чудовищные деяния армян также не были осуждены мировым сообществом. Подчеркиваю это особо, дабы было предельно понятно - никто не вправе в чем-либо обвинять Азербайджан, вынужденный бороться с последствиями варварских, захватнических провокационных действий со стороны Армении.

При этом весь мир может видеть, как, в прямом смысле слова, из пепла возрождается освобожденный Карабах! Президент Азербайджана Ильхам Алиев уже снискал в мире славу не только блестящего политического стратега и тактика, не только полководца, армия которого нанесла поражение коварному врагу, который почти тридцать лет выстраивал оборонительные редуты. Он снискал славу Президента-созидателя.

Да, вызывающий восторг у каждого увидевшего Баку, - это плод блестящей работы Президента Азербайджана и Первой леди. Они же возрождают великую Шушу, колыбель азербайджанской культуры. Они возрождают весь освобожденный Карабах. Уже объявлено, что в этом месяце планируется открытие международного аэропорта в освобожденном Зангилане, а освобожденный Лачин будет полностью восстановлен к концу будущего года. Уже подчеркнуто, что на освобожденных от оккупации территориях Карабаха и Восточного Зангезура будет построено 33 тоннеля общей протяженностью более 50 километров, а также 84 новых моста протяженностью 12 километров.

И совсем уже скоро, через считанные годы, весь мир с изумлением констатирует, что Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву и Первой леди Мехрибан Алиевой удалось превратить разрушенные армянскими вандалами территории нашей страны в самый процветающий, красивый регион всего Южного Кавказа.