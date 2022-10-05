https://news.day.az/politics/1500928.html Командующий ВМС Азербайджана находится с визитом в Италии
Командующий ВМС Азербайджана находится с визитом в Италии
По приглашению командующего Военно-морскими силами Италии адмирала Энрико Кредендино командующий Военно-морскими силами Азербайджана контр-адмирал Субхан Бекиров находится с официальным визитом в Италии для участия в 13-м трансрегиональном симпозиуме ВМС в Венеции, сообщает Day.Az со ссылкой на минобороны Азербайджана.
Основной целью мероприятия, в котором принимают участие командующие ВМС 44 стран и представители 18 важнейших морских организаций, является проведение дискуссий по обеспечению безопасности на морском транспорте.
Международный симпозиум продлится до 7 октября.
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