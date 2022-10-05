Али Асадов прибыл с рабочим визитом в Россию

5 сентября премьер-министр Азербайджанской Республики Али Асадов по приглашению председателя правительства Российской Федерации Михаила Мишустина прибыл с рабочим визитом в Россию.

Об этом сообщили Day.Az в Кабмине Азербайджана.

Премьер-министр примет участие во 2-м Каспийском экономическом форуме, а также проведет двусторонние встречи с главами правительств прикаспийских стран.