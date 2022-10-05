https://news.day.az/politics/1500948.html Али Асадов прибыл с рабочим визитом в Россию
Али Асадов прибыл с рабочим визитом в Россию
5 сентября премьер-министр Азербайджанской Республики Али Асадов по приглашению председателя правительства Российской Федерации Михаила Мишустина прибыл с рабочим визитом в Россию.
Об этом сообщили Day.Az в Кабмине Азербайджана.
Премьер-министр примет участие во 2-м Каспийском экономическом форуме, а также проведет двусторонние встречи с главами правительств прикаспийских стран.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре