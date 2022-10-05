Сахиба Гафарова выступила на VIII Саммите спикеров парламентов стран «большой двадцатки»

Председатель Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана Сахиба Гафарова 5-го октября выступила с речью на проходящем в столице Индонезии, Джакарте VIII саммите спикеров парламентов стран "большой двадцатки" (G20), передает Day.Az со ссылкой на пресс-службу парламента Азербайджана.

По словам спикера парламента, невозможно справиться в одиночку с бедностью, гуманитарным кризисом и конфликтами, социальным неравенством, климатическими изменениями и прочими вызовами современности. Одним из фундаментальных уроков, которые пандемия COVID-19 преподала всему миру, было то, что глобальные вызовы требуют глобальных же решений, и что исключительно важны коллективные усилия и совместная деятельность. Будучи представителями своих народов, парламентарии должны участвовать в обсуждениях, ведущихся с целью нахождения наилучших путей решения волнующих всех проблем. В этом смысле саммит G20 очень значим как мероприятие, способное установить роль, которую могут играть парламенты, а также определить, какой вклад они способны внести в решение нынешних проблем. Данный саммит важен и как площадка, на которой можно всесторонне обсуждать различные аспекты сотрудничества между законодательными собраниями и правительством.

В этой связи Сахиба Гафарова указала на ещё одну площадку межпарламентского сотрудничества, а именно на Парламентскую сеть Движения Неприсоединения (ДН), подробно проинформировав аудиторию об этой организации, возникновение которой является результатом инициативы, которую Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев выдвинул как председатель ДН. Появление этой Сети указывает на твёрдую приверженность Азербайджана межпарламентскому сотрудничеству. Азербайджаном было предложено расширить и углубить взаимосвязи и сотрудничество между парламентами стран-участниц ДН. Итак, Парламентская сеть была основана на полях 143-й ассамблеи Межпарламентского Союза, проведённого в Мадриде в ноябре прошлого года. А в этом году - с 30-го июня по 1-е июля - Азербайджан принимал у себя Бакинскую конференцию Сети, ознаменовавшую собой важнейший этап в развитии этой организации. На конференции с участием парламентов более 40 стран-участниц и 8 международных парламентских структур были приняты Устав, официальные лого и флаг Сети, а также избраны её председатель и заместители председателя на предстоящие три года. Очередную конференцию ПС ДН планируется провести в рамках 146-й ассамблеи Межпарламентского союза в Манаме в марте следующего года. Как председатель ПС ДН Сахиба Гафарова выразила уверенность в превращении Сети в основательную платформу для продвижения многосторонности, диалога и межпарламентского сотрудничества. Гафарова добавила, что Сеть также готова вносить свою лепту в достижение общих целей посредством активного взаимодействия с другими парламентскими структурами.

Под азербайджанским председательством предпринимаются фундаментальные шаги для институционального развития и самого Движения Неприсоединения, по словам главы Милли Меджлиса. Среди этих шагов - учреждение, на основе Молодёжной сети, Молодёжной организации ДН и открытие офиса поддержки ДН в Нью-Йорке в июле текущего года. С другой стороны, по инициативе Президента Азербайджанской Республики в декабре 2020-го года была проведена специальная сессия Генассамблеи ООН по борьбе с пандемией COVID-19. Это, а также принятые резолюции о предоставлении равноправного, своевременного и универсального доступа к вакцинам от COVID-19, инициатива главы государства по созданию Панели ООН высокого уровня по глобальному восстановлению после пандемии COVID-19 с поставленной перед этой структурой задачей по выработке соответствующих рекомендаций - всё это говорит о вкладе нашей страны в международное сотрудничество и о значении, которое она придаёт выработке совместного подхода к решению глобальных проблем.

Как подчеркнула Сахиба Гафарова, если мы хотим, чтобы общие усилия по устранению проблем международного масштаба увенчались успехом, нам следует усиливать международные институты, исполнять принятые и принимаемые документы, а также положить конец двойным стандартам и избирательному подходу. В этой связи Гафарова коснулась почти тридцатилетней оккупации Арменией 20 процентов международно признанной территории Азербайджана, проведения Арменией этнических чисток, в результате чего более миллиона азербайджанцев превратились в беженцев и вынужденных переселенцев. Приблизительно 4 тысячи граждан Азербайджана - как гражданских, так и военнослужащих - до сих пор числятся пропавшими без вести в период оккупации. Армения же за годы оккупации намеренно разрушила все наши города и сёла на захваченных территориях, а также подвергла вандализму все памятники истории, культуры и религии Азербайджана. Принятые Советом безопасности ООН в 1993-м году четыре резолюции, а также резолюции и решения Генеральной ассамблеи ООН, Движения Неприсоединения, ОБСЕ, Организации Исламского Сотрудничества и других международных организаций требовали немедленного, полного и безоговорочного вывода вооружённых сил Армении с захваченных ими азербайджанских территорий. Однако Армения проигнорировала их. В то время, как некоторые резолюции Совбеза исполняются за несколько дней, те, что касались оккупационной политики Армении, оставались на бумаге в течение 27 лет. К сожалению, не последовали и какие-либо санкции международных структур в отношении государства-оккупанта. В итоге Азербайджан своими силами обеспечил исполнение резолюций Совбеза ООН, принципов и норм международного права, восстановив собственную территориальную целостность и историческую справедливость. Начавшаяся в сентябре 2020-го года вследствие военной провокации Армении 44-дневная война привела к тому, что государство-оккупант оказалось вынужденным подписать акт о капитуляции в ноябре того же года.

Спикер парламента также рассказала об усилиях Азербайджана по установлению мира и стабильности в регионе в постконфликтный период. Более того, Азербайджан предложил нормализацию отношений с Арменией и подписание мирного договора с опорой на пять принципов международного права. Взаимное признание суверенитета и территориальной целостности, делимитация и демаркация границ приведут к миру в регионе. Однако Армения всячески тормозит мирный процесс, о чем говорят и последние вооружённые провокации, совершённые ею в сентябре текущего года. Подобное поведение должно быть осуждено. Сейчас самым важным является воздерживаться от шагов, могущих повредить нормализации отношений, ведь этот процесс - единственный путь к обеспечению долгосрочных мира и стабильности в регионе.