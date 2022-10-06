Наземные мины препятствуют проведению археологических работ на освобожденных территориях Азербайджана

Наземные мины препятствуют проведению археологических работ на освобожденных землях.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал министр культуры Азербайджана Анар Керимов в ходе Азербайджанского национального форума по градостроительству на тему "Цели устойчивого развития и новая городская повестка дня - как ведущая сила восстановления и реконструкции в постконфликтный период".

"За 30 лет на этой территории были разрушены памятники азербайджанской культуры, культурного наследия, изменено их происхождение или проведены незаконные археологические раскопки, что противоречит международным конвенциям. После освобождения этих территорий от оккупации здесь были обнаружены руины, акты вандализма", - сказал министр.

По его словам, и во время оккупации в руках Азербайджана с помощью спутниковых снимков были факты о том, какие разрушения армянская сторона нанесла на этих территориях.

"За время проведенных предварительных мониторингов из 706 памятников, внесенных в государственный реестр, были изучены 403 памятника истории и культуры. Кроме того, был осуществлен мониторинг 864 культурных учреждений. Также было обнаружено 162 новых культурных памятника", - сказал он.

Министр отметил, что сегодня работники министерства культуры все еще сталкиваются с трудностями с проведением мониторингов в связи с небезопасной ситуацией.

"Приоритетными задачами сейчас являются очистка освобожденных территорий от мин и обеспечение безопасных археологических работ", - добавил Керимов.