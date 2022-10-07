Премьер-министр Молдовы совершит визит в Азербайджан

10-11 октября премьер-министр Молдовы Наталья Гаврилица совершит официальный визит в Азербайджан.

Как передает Day.Az, об этом АЗЕРТАДЖ сообщили в Кабинете Министров Молдовы.

Наталья Гаврилица проведет ряд встреч в Баку, а также примет участие в форуме предпринимателей с участием бизнесменов двух стран.

Основными темами обсуждений на встречах станут расширение сотрудничества в сфере инвестиций и энергетики, возможности импорта азербайджанского газа.

Отметим, что до сегодняшнего дня Молдова и Азербайджан подписали около 50 документов относительно сотрудничества в различных сферах.