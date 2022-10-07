Пашинян привез Путину "подарок"

Автор: Зульфугар Ибрагимов

Премьер-министр Армении Никол Пашинян прибыл в Россию. В Санкт-Петербург, где пройдет неформальный саммит глав стран-членов СНГ.

В принципе, тут не было бы ничего необычного, если бы не одна пикантная деталь. Дело в том, что накануне, во время четырехсторонней встречи в Праге Пашинян дал согласие на присутствие миссии Евросоюза на границах Армении с Азербайджаном. Насколько известно, в приграничной с Азербайджаном зоне Армении уже существуют посты и даже стационарные базы российских погрансил. Хотя договором от 1992 года пограничные войска РФ располагаются только на границе с Ираном и Турцией, это ничего не значит. Российские флаги азербайджанские подразделения наблюдали на границе и до, и во время, и после 44-дневной войны. В том числе во время недавних сентябрьских столкновений. Не способная охранять свои границы Армения отдала "честь" защиты армянских рубежей российским пограничникам.

Примечательно, что европейская сторона в лице Франции настаивала на расширение миссии и на территорию Азербайджана, но получила вежливый, но жесткий отказ. Азербайджан - суверенная страна, способная защитить свои границы самостоятельно и никогда не передающая свою безопасность в посторонние руки. Если границы охраняют военные силы другого государства, о каком суверенитете и независимости можно говорить?

Той же Франции очень хотелось просочиться в регион, в связи с чем господин Макрон делал армянам заманчивые предложения о миротворцах. Как проходили многочасовые обсуждения в Праге, мы не знаем, но в конечном итоге французское миротворчество не состоялось, а все закончилось миссией чиновников, да и то только на армянской стороне. Хотя цель и их присутствия на армянской границе, честно говоря, не очень понятна, на своей международно признанной территории армяне могут вытворять все, что угодно. Хоть на ушах ходить. Это их личное дело, до тех пор, пока не коснется интересов Азербайджана.

Так вот, Пашинян разрешил миссии Евросоюза (как утверждается - гражданской) проводить инспекции вдоль всей границы с Азербайджаном. Как это будет сочетаться с присутствием российских пограничников, знает, наверное, только Никол. И, наверное, он поделится своим видением вопроса с Президентом Путиным во время пребывания в Санкт-Петербурге. Кстати, у Владимира Владимировича как раз выдался юбилей, и худшего "подарка" ко дню рождения от солнечной Армении придумать было невозможно.

Нет, правда, очень любопытно, как Пашинян себе представляет ситуацию? Приезжает миссия ЕС и инспектирует российский пограничный пост? Никол считает, что такое возможно? Или Ереван собирается попросить российских пограничников освободить помещение и закрыть дверь с другой стороны?

Да уж, нетрудно догадаться, как эта перспектива должна понравиться в Москве.

То, как Армения поступает с теми, кто ее опекает, это яркий пример политического предательства. Она поступает так с тех пор, как армянство в первый раз было замечено державами и впервые использовано. Несколько лет назад Армения вот таким же образом, пардон, кинула Евросоюз, сегодня в очередной раз всаживает нож в спину России, воспользовавшись ее нелегким положением.

Что ж, как говорится, вовремя предать - это не предать, а предвидеть...