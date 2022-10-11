В Праге еще раз подтвердили – судьба армян Карабаха это внутреннее дело Азербайджана

Прошедшую в Праге четырехстороннюю встречу с участием Президента Азербайджана Ильхама Алиева, президента Евросовета Шарля Мишеля, главы Франции Эммануэля Макрона и премьер-министра Армении Никола Пашиняна можно расценивать как очередной успех, очередную победу азербайджанской дипломатии.

Об этом сказал в беседе с Day.Az депутат Милли Меджлиса, председатель Общественного объединения "Возвращение в Карабах" Турал Гянджалиев.

По его словам, как главный итог, была еще раз подтверждена на высоком уровне территориальная целостность и суверенитет Азербайджана, что следует из подписанного по результатам встречи заявления. Армения и Азербайджан подтвердили свою приверженность Уставу ООН и Алма-Атинской декларации от 1991 года, таким образом признав территориальную целостность и суверенитет друг друга. Прошедшие в Праге обсуждения важны с точки зрения безоговорочного признания территориальной целостности Азербайджана со стороны мирового сообщества.

В этом свете, совершенно закономерно прозвучали и на форуме в Агдаме, и в интервью азербайджанским телеканалам после встречи в Праге слова Президента Ильхама Алиева касательно судьбы армян Карабахского региона Азербайджана, считает наш собеседник.

"Глава государства подчеркнул, что внутренние дела своей страны он не будет обсуждать с какой-то другой страной или в рамках какой-то организации. Эту истину, думаю, усвоили и в Европе, поэтому в Праге не затрагивалась карабахская тема, как внутренний вопрос нашей страны. Армяне Карабаха - это наши граждане. Все, что касается их судьбы, решается и будет решаться только в рамках азербайджанского законодательства и Конституции страны. Нет сомнений, что после интеграции армянского населения Карабаха в азербайджанское общество, армяне будут жить гораздо лучше как граждане страны, пользуясь всеми возможностями и правами, предоставляемыми всем гражданам Азербайджана, независимо от национальной принадлежности. Тем же, кто не пожелает принимать азербайджанское гражданство и подчиняться азербайджанским законам, стоит уже начать думать о переезде в другую страну. Все жители Азербайджана обязаны следовать его законам и его Конституции. В противном случае, если кому-то это по какой-то причине не подходит, как сказал глава государства, они могут выбрать для себя другое место жительства", - сказал Турал Гянджалиев.

Лейла Таривердиева