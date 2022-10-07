Счет на табло: разгромная победа Азербайджана на четырехсторонних переговорах в Праге

Автор: Акпер Гасанов

Начну, как это неудивительно, с футбола. Агдамский "Карабах" нанес сокрушительное поражение именитому греческому "Олимпиакосу" со счетом 3-0. На его поле. Несмотря на то, что греческие ультрас напали на небольшую группу азербайджанских болельщиков, что вынудило вмешаться полицию, которая применила слезоточивый газ. Да, кроме того, в ходе игры несложно было заметить висящий на трибуне флаг Армении.

То есть, все потуги армян и греков повлиять на "Карабах" ничего не дали. Разгром был полным, красивым и запоминающимся. А как его будут теперь объяснять тренер "Олимпиакоса" и игроки клуба, не наша забота. "Карабах" свое дело сделал. Счет на табло. И ровно тоже самое мы увидели по итогам состоявшейся в Праге четырехсторонней встречи между Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном при участии председателя Совета Европейского Союза Шарля Мишеля и президента Франции Эммануэля Макрона.

Безусловно, в Баку прекрасно знали проармянскую позицию Макрона. Он ее открыто демонстрировал не раз, особенно в ходе 44-дневной войны. Им было озвучено множество лживых заявлений в адрес Азербайджана и Турции. Все это было сказано заочно. А как себя повел Макрон, оказавшись лицом к лицу с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, все видели. Мягко говоря, это была роль начинающего политика при блестящем тактике и стратеге большой политической игры.

Откровенно терялся Макрон и на фоне Президента Азербайджана Ильхама Алиева. Ни слова упреков в адрес нашего государства, никаких воспоминаний о том, что мсье Эммануэль раньше говорил в адрес нашей страны. Да и какой смысл был вспоминать о том, что не дало практического результата?! Азербайджан одержал победу в 44-дневной войне, вопреки потугам Франции воспрепятствовать этому. Счет на табло.

И исходя именно из этого, как победившая и уверенная в себе сторона, Азербайджан согласился на присутствие Макрона за столом переговоров, хотя официальный Баку открыто подчеркивал, что доволен итогами встреч руководителей Азербайджана и Армении в Брюсселе под патронажем Шарля Мишеля. Собственно, произошло в итоге то, что было неминуемо. Имела место очередная политическая и дипломатическая победа Азербайджана.

Все надежды президента Франции и, главное, премьер-министра Армении, на способность повлиять на позицию Азербайджана оказались тщетными. По итогам встречи, которая длилась более 5 часов и состояла из 2 частей, было принято итоговое заявление, согласно которому Азербайджан и Армения признали территориальную целостность и суверенитет друг друга, в качестве основного документа в этом отношении взят Устав ООН.

Иными словами, Армения еще раз подтверждает, что Карабах является неотъемлемой частью Азербайджана. Примечательно и то, что в заявлении упоминается принцип суверенитета. Признавая суверенитет, Армения признает суверенитет Азербайджана над Карабахом. Договорились также о том, что в ближайшее время пройдет заседание комиссии по делимитации границы. Это ровно то, на чем всегда настаивал официальный Баку.

По сути, Ереван взял на себя обязательства политического характера. Как он их будет реализовывать юридически, как Пашинян все это будет объяснять гражданам РА, это уже его забота. Счет на табло. Разгромная победа Азербайджана на чужом поле, при наличии такого серьезного фактора, как Франция. И теперь, когда в огород премьер-министра РА полетят камни, он может сослаться на то, что даже Макрон ничем не помог!

А он действительно не помог. Ведь, ЕС и Франция хотели создать совместную миссию по наблюдению за границей, которая охватила бы и территорию Азербайджана. Но Азербайджан, который дорожит своим суверенитетом, возражал против этого. В итоге, было решено, что миссия будет только на территории Армении. Азербайджан будет сотрудничать с миссией в соответствии со своими интересами, а пограничная миссия будет способствовать укреплению доверия и делимитации границ. Счет снова на табло. И так будет всегда. Президент Азербайджана Ильхам Алиев готов одерживать победы над Арменией и ее покровителями на поле боя и за столом переговоров. Несмотря на все усилия Армении и ее покровителей.