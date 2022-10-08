Открытие Зангезурского коридора приобретает новую актуальность

- Питер Тейс о переговорах в Праге для Day.Az - ВИДЕО

6 октября в Праге состоялась встреча Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева с Президентом Французской Республики Эммануэлем Макроном, президентом Совета Европейского Союза Шарлем Мишелем и премьер-министром Республики Армения Николом Пашиняном.

Согласно заявлению, сделанному по итогам встречи, Азербайджан и Армения подтвердили свою приверженность Уставу ООН и Алма-Атинской декларации 1991 года, в соответствии с которыми обе страны признают территориальную целостность и суверенитет друг друга.

Также стороны подтвердили, что это станет основой для работы комиссий по делимитации границы, а следующее заседание комиссий состоится в Брюсселе в конце октября.

Как сказал в интервью Day.Az исполнительный директор азербайджано-американского Центра экономических и стратегических исследований, расположенный в штате Висконсин (США), американский политолог Питер Тейс, пражская встреча лидеров Азербайджана и Армении является точкой опоры безопасности Европейского союза и геополитической стабильности на долгие годы, при условии, что правительство и премьер-министр Армении будут соблюдать то самое официальное заявление, сделанное 6 октября 2022 года.

По его словам, итоги встречи способствуют укреплению экономического роста на Южном Кавказе и являются началом новой главы в двусторонних отношениях между Баку и Ереваном. Он отметил, что резкое изменение стратегической позиции армянской стороны произошло благодаря прекрасной работе Президента Ильхама Алиева.

"Армении пора начать сотрудничать с правительством Азербайджана и срочно передать карты, на которых указано точное местонахождение мин, заложенных армянскими ВС на суверенной территории Азербайджана. Пришло время Нахчывану соединиться с родиной через Зангезурский коридор и время позволить региональной экономике процветать", - заключил Питер Тейс.