Аппарат омбудсмена Азербайджана ответил на необоснованные претензии армянского омбудсмена

Аппарат омбудсмена Азербайджана ответил на необоснованные претензии омбудсмена Армении.

Как сообщили Day.Az в аппарате омбудсмена Азербайджана, заявления армянского омбудсмена о "пытках армянских пленных в Азербайджане" являются очередным шагом Армении, направленным на введение в заблуждение мировой общественности.

В заявлении говорится, что омбудсмен Азербайджана Сабина Алиева и представители Аппарата омбудсмена, руководствуясь требованиями международных конвенций, несколько раз посещали армянских военнопленных, членов вооруженных отрядов, задержанных на освобожденных территориях и переданных под следствие. Им на их родном языке были разъяснены их права. "Они не жаловались на условия содержания и обращения. Для них организовано медицинское обслуживание на уровне, соответствующем международным стандартам, созданы условия для поддержания телефонной связи с членами семей. Отчеты о посещениях омбудсмена были представлены в международные организации", - говорится в заявлении.

Также отмечается, что члены Национальной превентивной группы омбудсмена также провели встречу с армянскими военнослужащими, попавшими в плен вследствие последних широкомасштабных провокаций Армении на границе 12 сентября текущего года и разъяснили им их права. В ходе индивидуальных встреч с ними также не было озвучено недовольства условиями содержания и обращения.

"По результатам проведенных омбудсменом проверок отмечено, что в отношении армянских военнопленных демонстрируется гуманный подход, соответствующий требованиям международного гуманитарного права. Распространение после возвращения этих лиц Армении ложных заявлений о том, что против них применялись пытки, а также об убийстве в плену некоторых лиц, мы расцениваем как попытку отвлечь внимание мировой общественности от преступлений, совершенных Арменией", - говорится в сообщении аппарата.

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