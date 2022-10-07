Результаты пражской встречи показывают, что Азербайджан уверенно движется к своим целям

Четырехсторонняя встреча в Праге по инициативе Президента Совета Европейского Союза Шарля Мишеля и Президента Франции Эммануэля Макрона между Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном, состоявшая из двух частей, продолжалась более пяти часов. Самым большим достижением этой встречи стало то, что Армения признала территориальную целостность и суверенитет Азербайджана.

Как передает Day.Az, об этом Trend сказал в пятницу политолог Эльшад Гасанов.

"Это очень положительный момент. В результате взвешенной политики, проводимой Президентом Ильхамом Алиевым, Азербайджан уже признан и поддерживается в Европе и во всем мире как сильное государство и надежный энергетический партнер. Уже вся мировая общественность открыто осознает, что Карабах - это Азербайджан, и это самый большой результат проводимой Азербайджаном политики. Как заявил Президент Азербайджана, армяне, проживающие в Карабахе, будут пользоваться всеми правами, что и остальные граждане страны. Предотвращая попытки других стран вмешаться в этот вопрос, глава государства справедливо подчеркнул, что армяне, проживающие в Карабахе, это наши граждане, и Азербайджан не намерен обсуждать с той или иной страной, в том числе с Арменией, их судьбу, их будущее, так как это внутреннее дело Азербайджана", - сказал политолог.

Гасанов отметил, что результаты Пражской встречи дают основание говорить о том, что Азербайджан уверенно движется к своим целям.