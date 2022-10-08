В турецкой газете "Hürriyet" опубликована статья о новых совместных проектах DHA и АМИ Trend

Информационное агентство Demirören (DHA) и Азербайджанское информационное агентство Trend подписали новые проекты для расширения сотрудничества в соответствии с соглашением о развитии двусторонних отношений, которое было подписано в апреле. Контракты по проекту подписали генеральный директор информационного агентства Demirören Джелал Коркут и директор международного информационного агентства Trend Ильгар Гусейнов.

Как передает Day.Az, об этом говорится в статье, опубликованной в турецкой газете "Hürriyet".

Согласно соглашению, DHA и Trend также будут сотрудничать в сфере веб-программного обеспечения.

Информационное агентство Trend будет работать над азербайджано-турецкой, английской и другими иностранными языковыми версиями глобального веб-сайта DHA, который будет работать в Турции. Кроме того, веб-программное обеспечение, подготовленное командой новостного агентства Trend, будет использоваться информационным агентством Demirören (DHA).

"Отношения между двумя странами в области СМИ будут ещё больше расширяться"

Отметив, что благодаря усилиям Президента Ильхама Алиева и Первой леди Мехрибан Алиевой азербайджанские СМИ вступили в стадию развития, азербайджанский депутат Севиль Микаилова заявила, что подписанные между Trend и DHA соглашения будут способствовать дальнейшему расширению отношений между Турцией и Азербайджаном в сфере СМИ.

"Образец сотрудничества"

На церемонии, состоявшейся в информационном агентстве Trend, генеральный директор DHA Джелал Коркут отметил важность сотрудничества и подчеркнул, что контракты откроют двери для более тесного сотрудничества между медиа-организациями тюркских государств, а также покажут всему миру пример совместной работы.

Новые достижения

Выразив удовлетворение сотрудничеством между информационным агентством Demirören (DHA) и азербайджанским информационным агентством Trend, председатель Совета прессы Азербайджана Рашад Меджид сказал, что подписанные между двумя информационными агентствами соглашения принесут новые успехи как азербайджанским, так и турецким СМИ.