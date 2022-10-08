Карабах будет иметь особое значение для инвестиционного фонда Организации тюркских государств - генсек

Источник: Агентство международной информации Trend

Карабахский регион будет иметь особое значение для совместного инвестиционного фонда Организации тюркских государств.

Об этом сказал Trend во вторник генеральный секретарь Организации тюркских государств Багдад Амреев, передает Day.Az.

По его словам, первоначальный бюджет фонда будет составлять 500 миллионов долларов.

В ближайшие годы планируется нарастить капитал совместного инвестиционного фонда до одного миллиарда долларов. Создание совместных предприятий на освобожденных территориях Азербайджана сблизит экономики стран-членов Организации, сказал Амреев.

"Карабахский регион - приоритетный и будет иметь особое значение для фонда. Надеюсь, наши бизнесмены смогут создать совместные с Азербайджаном предприятия уже с 2023 года", - добавил он.

Отметим, что в конце ноября 2022 года страны-участницы Организации тюркских государств подпишут соответствующий документ о создании совместного инвестиционного фонда. Деятельность этого фонда планируется запустить с начала 2023 года.