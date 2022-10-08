https://news.day.az/politics/1501687.html Развитие базовой инфраструктуры на освобожденных землях идет быстрыми темпами - Эмин Гусейнов
Развитие базовой инфраструктуры на освобожденных землях идет быстрыми темпами - Эмин Гусейнов
Развитие базовой инфраструктуры на освобожденных от оккупации землях идет быстрыми темпами.
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал спецпредставитель Президента Азербайджана на освобожденных территориях, входящих в Карабахский экономический район (за исключением Шушинского района), Эмин Гусейнов на международной научно-практической конференции на тему "Нафталан - синергетический источник здоровья и туризма. Новые реалии в регионе".
По его словам, скоро будут построены больницы в Агдаме и Физули.
"13 процентов освобожденных территорий разминированы и там начались работы по реконструкции", - сказал Гусейнов.
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