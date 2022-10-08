Развитие базовой инфраструктуры на освобожденных землях идет быстрыми темпами

Развитие базовой инфраструктуры на освобожденных от оккупации землях идет быстрыми темпами.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал спецпредставитель Президента Азербайджана на освобожденных территориях, входящих в Карабахский экономический район (за исключением Шушинского района), Эмин Гусейнов на международной научно-практической конференции на тему "Нафталан - синергетический источник здоровья и туризма. Новые реалии в регионе".

По его словам, скоро будут построены больницы в Агдаме и Физули.

"13 процентов освобожденных территорий разминированы и там начались работы по реконструкции", - сказал Гусейнов.