Карабах станет одной из основных туристических зон Азербайджана

Карабах станет одной из основных туристических зон Азербайджана.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал спецпредставитель Президента Азербайджана на освобожденных территориях, входящих в Карабахский экономический район (за исключением Шушинского района), Эмин Гусейнов на международной научно-практической конференции на тему "Нафталан - синергетический источник здоровья и туризма. Новые реалии в регионе".

По его словам, началась реализация последовательных мер в этом направлении.

"Так, уже разработаны концепции развития туризма в поселке Суговушан Тертерского района, селе Туг и поселке Гадрут Ходжавендского района. В то же время в городе Агдам началось строительство отелей частными компаниями. В целом Карабахский регион обладает богатыми ресурсами, широкими возможностями, связанными с развитием различных видов туризма", - сказал Гусейнов.