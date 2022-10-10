Армения в поисках нового хозяина

Автор: Намик Алиев, доктор юридических наук, профессор, руководитель кафедры Международных отношений и внешней политики Академии государственного управления при Президенте Азербайджанской Республики, Чрезвычайный и Полномочный посол

Саммит Европейского политического сообщества, который состоялся в Праге 6 октября, с одной стороны, дал ответ на целый ряд вопросов, а с другой, поставил новые. Постараемся разобраться.

По приглашению президента Совета ЕС Шарля Мишеля и премьер-министра Чешской Республики Петра Фиалы в саммите участвовали также Президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Республики Армения Никол Пашинян. Состоялась также и четырехсторонняя встреча с присоединившимися к ним Шарлем Мишелем и Эммануэлем Макроном.

Логика мирной повестки, которой руководствуется Азербайджан, основывается исключительно на положениях Трехстороннего заявления от 9/10 ноября 2020 года, основных принципах и нормах международного права, положениях Устава ООН. На этом основаны и предложенные Азербайджаном пять базовых пунктов мирного договора, кстати, после долгих раздумий и колебаний принятых армянской стороной. Согласились с ними и европейские политики. А несколько дней назад на встрече министров иностранных дел Азербайджана и Армении состоялись обсуждения по подготовке текста мирного договора.

В апреле 2022 года Азербайджан и Армения договорились создать комиссии по делимитации и демаркации границы. В Праге была подтверждена договоренность о том, что следующее заседание пограничных комиссий состоится в текущем месяце в Брюсселе. В ходе переговоров армянская сторона согласилась на создание мониторинговой миссии Евросоюза для оказания помощи Республике Армения в осуществлении работ на границе с Азербайджаном. Миссия будет работать на армянской территории. Азербайджан, не дав "добро" на работу миссии на азербайджанской территории, в свою очередь, согласился сотрудничать с ней по тем вопросам, которые будут затрагивать его интересы.

До Пражского саммита, партия власти в Республике Армения, утверждая официально свою приверженность мирной повестке дня, отказывалась выполнять ряд обязательств, зафиксированных в Трехстороннем заявлении от 9/10 ноября 2020 года. Пока нет реального подтверждения изменению этой позиции.

На фоне всего этого остается открытым вопрос выполнение армянской стороной взятых на себя обязательств. Среди них вывод войск с территории Азербайджана. А точнее, вывод армянских военнослужащих и военной техники с территорий Азербайджана, находящихся под временным контролем российских миротворческих сил. Ереван пытается разными способами сохранить и укрепить в Карабахе свое военное присутствие. Между тем, необходимость полного вывода вооруженных сил Республики Армения с территории Азербайджана в соответствии с подписанными лидерами этих двух стран с участием России трехсторонними договоренностями очевидна, так как в противном случае не будет прогресса в плане интеграции этнических армян Карабаха в азербайджанское общество. Этот процесс назрел и выполнение его необходимо начинать с вывода армянских вооруженных сил.

Республика Армения все еще претендует на территорию азербайджанского Карабаха и предпринимает всесторонние завуалированные попытки вынести свои претензии на стол переговоров под видом "гарантии прав и безопасности армян Карабаха". Азербайджан, считая вопрос прав национальных меньшинств в стране своим внутренним делом, исключает его международное обсуждение. Это было подтверждено в Праге и встречено европейцами с пониманием.

Осознавая, что в геополитическом плане Россия становится все более слабой, а также понимая, что рассчитывать на помощь Москвы в реализации своих территориальных претензий к Азербайджану уже невозможно, Республика Армения находится в поиске союзников на Западе, преподнося себя "жертвой" и "демократией", аналогичной Украине.

Весь предыдущий месяц мы были свидетелями того, как Ереван искал себе новых хозяев, которым он готов в очередной раз продаться за поддержку своих бредовых идей и фейковой истории. Крен геополитической ориентации Республики Армения после прихода к власти Никола Пашиняна насторожил Россию, в свое время провозгласившую эту страну форпостом на Южном Кавказе. Нам еще предстоит наблюдать реакцию России на присутствие мониторинговой миссии ЕС на армянской стороне армяно-азербайджанской границы.

Цель очередного предательства армянства и Республики Армения - реваншистские устремления с надеждой обретения нового хозяина и его поддержки. В этих целях Ереван периодически провоцировал и провоцирует на границе вооруженные инциденты, а затем преподносит их мировой общественности как "вооруженную агрессию Азербайджана в отношении суверенной Республики Армения". И при этом кричать о нарушении их территориальной целостности. Не отметиться в этом хоре в Республике Армения уже считается "моветоном". А делается это с таким видом, как будто мир уже забыл 30-летнюю агрессию и оккупацию азербайджанских территорий со стороны Республика Армения.

На фоне недавних пограничных столкновений с Азербайджаном, Армения все больше отдаляется от России и ищет новых покровителей на Западе. Из Тегерана, Вашингтона, Парижа и Афин доносятся однозначные заявления о поддержке Республики Армения, необходимости решения ее проблем. Нежелание установления мира и стабильности на Южном Кавказе продиктовано стремлением восстановить влияние на региональные процессы. Все это вдохновляет Ереван, который в надежде на поддержку покровителей начинает склоняться к реваншизму, провоцируя пограничные вооруженные конфликты.

Мало того, военное руководство Республики Армения открыто заявляет, что есть конкретное указание правительства начать боевые действия против Азербайджана. В сущности, это признание армян, что за событиями 12-14 сентября на условной армяно-азербайджанской границе стоял именно Ереван. Это привело к потере армянской стороной более чем 400 военнослужащих. Были, к сожалению, потери и с нашей стороны.

В такой ситуации все усилия, направленные на достижение мира в регионе, к сожалению, могут оказаться тщетными. Однако, будем надеяться, что мониторинговая миссия ЕС положит конец армянским провокациям и послужит продвижению мирной повестки.

Нам представляется, что в случае очередных армянских провокаций на границе, следует воздержаться от выдачи Республике Армения их военнопленных и террористов, поскольку они тут же возвращаются и совершают новые преступления в отношении азербайджанцев. Армяне оказались неспособны оценить добрую волю Азербайджана и поступить благородно. Возврат военнопленных, в соответствии с международной практикой, может иметь место только после заключения мирного соглашения.

Договоренности, достигнутые на полях Пражского саммита, должны ускорить путь к миру.

Азербайджан и Армения, подписавшие 6 октября 2022 года итоговое заявление, подтвердили свою приверженность Уставу Организации Объединенных Наций и Алма-Атинской декларации 1991 года, в соответствии с которыми обе стороны признают территориальную целостность и суверенитет друг друга. Они подтвердили, что это станет основой для работы комиссий по делимитации границы.

Это важнейший итог пражских переговоров, который может послужить отправной точкой для ускорения работ по подготовке мирного соглашения.