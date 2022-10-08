https://news.day.az/politics/1501762.html Азербайджанские депутаты примут участие в осенней сессии ПАСЕ
Азербайджанские депутаты примут участие в осенней сессии ПАСЕ
Глава делегации Милли Меджлиса в Парламентской Ассамблее Совета Европы, председатель парламентского комитета Самед Сеидов и члены делегации - депутаты Эркин Гадирли, Рафаэль Гусейнов, Нигяр Арпадараи, Кямал Джафаров, Парвин Керимзаде, Фазиль Мустафа, Асим Моллазаде и Севиндж Фаталиева 9 октября отправятся в Страсбург (Франция) для участия в осенней сессии организации.
Как передает Day.Az, об этом сообщили в отделе по связям с общественностью и прессы Милли Меджлиса.
Визит завершится 16 октября.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре