Азербайджанские депутаты примут участие в осенней сессии ПАСЕ

Глава делегации Милли Меджлиса в Парламентской Ассамблее Совета Европы, председатель парламентского комитета Самед Сеидов и члены делегации - депутаты Эркин Гадирли, Рафаэль Гусейнов, Нигяр Арпадараи, Кямал Джафаров, Парвин Керимзаде, Фазиль Мустафа, Асим Моллазаде и Севиндж Фаталиева 9 октября отправятся в Страсбург (Франция) для участия в осенней сессии организации.

Как передает Day.Az, об этом сообщили в отделе по связям с общественностью и прессы Милли Меджлиса.

Визит завершится 16 октября.