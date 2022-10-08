Армения должна ответить за массовое убийство азербайджанцев в Ходжавенде

Недавно стало известно, что в селе Эдилли в Ходжавендском районе, которое контролировалось Арменией в нарушение четырех резолюций Совета безопасности ООН, но стало частью Азербайджана после Второй Карабахской войны, было обнаружено массовое захоронение. По разным данным, было найдено 12 скелетов со связанными руками и ногами, хотя на сегодняшний день обнаружено уже 25 тел.

Как передает Day.Az, об этом говорится в статье израильского аналитика Рахеля Авраама, опубликованной в международном издании foreignpolicyblogs.com.

Автор статьи напоминает, что председатель Государственного комитета по работе с диаспорой Фуад Мурадов написал в Twitter после этого шокирующего открытия: "Требования статьи 17 Женевской конвенции от 12 августа 1949 года были грубо нарушены! В 1993 году на территории села Эдилли Ходжавендского района были зверски убиты и массово захоронены 25 пленных военнослужащих азербайджанской армии".

Пулевые отверстия, обнаруженные в черепах, указывают на то, что они могли быть расстреляны. Различные СМИ сообщили, что почти 4 000 азербайджанских граждан до сих пор числятся пропавшими без вести, при этом армяне отказываются сообщить места массовых захоронений.

Издание отмечает, что помощник Президента Азербайджанской Республики Хикмет Гаджиев написал после этого в Twitter: "Эдилли использовался Арменией как концентрационный лагерь для азербайджанских заложников".

Выступая перед турецкими СМИ, продолжает автор статьи, сотрудник Государственной комиссии Азербайджана по делам военнопленных, заложников и пропавших без вести Намик Эфендиев сказал, что с февраля в регионе ведутся раскопки в попытке найти тела граждан, пропавших без вести во время Первой Карабахской войны, закончившейся в 1994 году.

Издание также приводит текст заявления, распространенное организациями азербайджанской диаспоры.

"Мы подчеркиваем, что обнаружение таких могил открыто разоблачает военные преступления армянских вооруженных сил, коренящиеся в этнической ненависти, которые, грубо нарушая международное право, международное гуманитарное право, в том числе Женевскую конвенцию о защите жертв войны 1949 года, сопровождаются пытками и бесчеловечными действиями в отношении азербайджанского гражданского населения, военнослужащих, особенно раненых и погибших, демонстрируют их бесчеловечное поведение и политику геноцида. Ярким примером этого являются видеозаписи, подтверждающие многочисленные факты зверских убийств азербайджанских военнопленных армянскими военными во время Первой и Второй карабахских войн выстрелами с близкого расстояния в голову и область сердца, ограблений и расчленения тел солдат, пытки, несовместимые с человечностью.

Мы с сожалением констатируем, что наряду с необоснованными территориальными претензиями к Азербайджану, проводя политику крайней ненависти на расовой, этнической, религиозной почве, вместо того, чтобы предпринять практические шаги для прекращения военных преступлений против нашей страны и привлечения виновных к ответственности за прошлые преступления, Армения препятствует безопасности и мирному процессу в регионе, провоцируя провокации, которые приводят к конфронтации между двумя народами.

Нельзя забывать и тот важный факт, что армянские вооруженные силы минировали территорию Азербайджана, которую они держали под оккупацией в течение 30 лет, и что во время Второй Карабахской войны они нанесли ракетные удары по азербайджанским городам Гянджа, Барда, Мингячевир, Геранбой и Тертер, расположенным в десятках километров от линии фронта, убив более 100 мирных жителей. Однако, вопреки трехсторонним заявлениям лидеров Азербайджана, Армении и Российской Федерации и договоренностям, достигнутым в Брюсселе при посредничестве председателя Европейского Совета Шарля Мишеля, официальный Ереван до сих пор не поделился с Азербайджаном картами мин и информацией о судьбе до 4000 азербайджанцев, пропавших без вести во время Первой Карабахской войны.

Азербайджанцы всего мира решительно заявляют, что международное сообщество должно адекватно отреагировать на эти военные преступления и привлечь виновных к ответственности, чтобы предотвратить совершение Арменией подобных преступных действий в будущем. Мы требуем прекратить военные преступления Армении и призываем к срочным юридическим действиям по привлечению к ответственности виновных в преступлениях против мира", - говорится в заявлении.

В заключение автор статьи отмечает сообщение Аюба Кара, который занимал при Нетаньяху пост министра связи Израиля, в котором он осудил Армению за массовое убийство азербайджанцев в Эдилли и отказ до сих пор передать местонахождение оставшихся массовых захоронений: "Пришло время для Армении заключить мир с Азербайджаном ради региональной безопасности. Первым шагом на пути к миру является гуманитарный жест - передача карт с местами массовых захоронений и наземных мин. Как только это произойдет, оба народа смогут рассчитывать на светлое будущее", - резюмирует Рахель Авраам.