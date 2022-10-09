Пражская встреча станет настоящим прорывом, если Армения будет следовать договоренностям - Пол Гобл для Day.Az
6 октября в Праге состоялась встреча Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева с Президентом Французской Республики Эммануэлем Макроном, президентом Совета Европейского Союза Шарлем Мишелем и премьер-министром Республики Армения Николом Пашиняном.
Согласно заявлению, сделанному по итогам встречи, Азербайджан и Армения подтвердили свою приверженность Уставу ООН и Алма-Атинской декларации 1991 года, в соответствии с которыми обе страны признают территориальную целостность и суверенитет друг друга.
Также стороны подтвердили, что это станет основой для работы комиссий по делимитации границы, а следующее заседание комиссий состоится в Брюсселе в конце октября.
Как сказал в интервью Day.Az бывший советник госсекретаря США, американский аналитик, политический обозреватель Пол Гобл, взаимное признание территориальной целостности двух стран является самым значимым событием с окончания второй карабахской войны.
При этом наш собеседник отметил, что армянская сторона может снова проявить деструктивную позицию в этом вопросе.
"Вернувшись из Праги, правительство Армении может заявить, что подразумевая территориальную целостность Азербайджана, не имели ввиду территорию Карабаха. Поэтому нам предстоит увидеть, что на самом деле имеет в виду армянская сторона, касательно понятия территориальной целостности", - пояснил экс-советник госсекретаря США.
По его словам, Армения должна признать территориальную целостность Азербайджана в рамках границ 1991 года, как это сделал Азербайджан в отношении Армении.
"Если слова Армении не будут расходиться с делами, то это может стать настоящим прорывом. Хотя я подозреваю, что армянская оппозиция попытается торпедировать любой такой шаг Пашиняна и окажет на него сильное давление. Если правительство Армении будет следовать договоренностям в Праге, то это станет огромным шагом вперёд к заключению мирного договора", - заключил Пол Гобл.
Абдул Керимханов
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