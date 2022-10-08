https://news.day.az/politics/1501798.html Омбудсмен Азербайджана выразила протест против предвзятого подхода БДИПЧ ОБСЕ
Омбудсмен Азербайджана выразила протест против предвзятого подхода БДИПЧ ОБСЕ
Уполномоченный по правам человека (омбудсмен) Азербайджана Сабина Алиева выразила протест против предвзятого подхода БДИПЧ ОБСЕ, сообщает Day.Az.
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