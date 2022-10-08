Омбудсмен Азербайджана выразила протест против предвзятого подхода БДИПЧ ОБСЕ

Уполномоченный по правам человека (омбудсмен) Азербайджана Сабина Алиева выразила протест против предвзятого подхода БДИПЧ ОБСЕ, сообщает Day.Az.

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