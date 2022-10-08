Принята декларация по итогам Национального градостроительного форума Азербайджана

Принята декларация по итогам впервые проводимого в Азербайджане Национального градостроительного форума, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

"Мы, участники первого Азербайджанского национального градостроительного форума (NUFA#1), представляющие национальные и местные органы власти, парламенты, гражданское общество, пожилых людей, женщин, молодежь, детей, людей с ограниченными возможностями здоровья, местные группы и сообщества, частный сектор, фонды и благотворительные организации, международные и региональные организации, академические круги, специалистов и другие соответствующие заинтересованные стороны, собрались в городах Агдам и Баку с целью уделить особое внимание ускорению устойчивого развития для достижения Целей устойчивого развития как ведущей силы восстановления и реконструкции в постконфликтный период, а также адаптации "новой городской повестки дня" к местным условиям в качестве дорожной карты для принятия мер, связанных с изменением климата, и установления мира, поддержки скоординированного местного и национального вклада в процессы устойчивой урбанизации.

По словам бывшего генерального секретаря ООН Пан Ги Муна, "борьба за глобальную устойчивость будет выиграна или проиграна именно в городах". По этой причине мы призываем мобилизовать все усилия, средства и ресурсы, чтобы гарантировать, что все представители нынешнего и будущих поколений смогут строить справедливые, безопасные, здоровые, доступные, благоприятные, устойчивые города, населенные пункты без какой-либо дискриминации с целью повышения благосостояния и качества жизни для всех. Этим мы подчеркиваем важное значение возможности отметить октябрь как "Месяц градостроительства" ("Urban October") в качестве глобальной платформы по повышению уровня осведомленности об устойчивой урбанизации.

В соответствии с темой 2022 года, NUFA#1 как многосторонняя платформа объединяет ключевых лиц, принимающих решения, ответственные стороны и экспертов, специализирующихся в области городского планирования, для поддержки принятия решений на основе фактических данных для сбалансированного городского развития путем содействия устойчивому развитию, которое будет способствовать улучшению климата. Обсуждая основные элементы усилий по восстановлению городов, форум также подчеркивает важность обеспечения комплексного подхода, координируемого правительствами и широкой общественностью, для достижения поставленных амбициозных целей.

Мы, участники NUFA#1, еще раз подтверждаем, что прославление и возрождение культуры, включая материальное и нематериальное наследие, творчество и художественное разнообразие как основные элементы национальной самобытности, является составной частью адаптации Целей устойчивого развития, в частности 11-й цели - "Обеспечение открытости, безопасности, жизнестойкости и экологической устойчивости городов и населенных пунктов" и "новой городской повестки". Мы считаем, что устойчивые системы городского управления должны обеспечивать постоянное участие и диалог всех лиц, принимающих решения, для повышения диверсификации и межотраслевой координации, прозрачности и подотчетности. Мы подчеркиваем важность сохранения существующих и установления новых связей в сотрудничестве с частным сектором, организациями гражданского общества и академическими кругами, а также другими партнерами для устойчивого развития городов и реализации "новой городской повестки дня", и поощряем постоянный обмен творческими решениями и инновационными практиками, которые обеспечивают конструктивное взаимодействие на всех уровнях. Наконец, особо подчеркиваем важность разминирования для восстановления безопасных, процветающих, инклюзивных и устойчивых городов и других населенных пунктов Азербайджана в соответствии "Национальными приоритетами социально-экономического развития: Азербайджан 2030".

Подготовка этой декларации также была вдохновлена декларацией 11-го Всемирного форума городов в Катовице, Польша, с намерением внести вклад в успешное проведение 12-го Всемирного форума городов в Каире, Египет.

Мы благодарим правительство Азербайджана, Государственный комитет по градостроительству и архитектуре, специальное представительство Президента Азербайджана и Университет АДА, города Агдам и Баку, а также Программу ООН по населенным пунктам за поддержку проведения форума. Заявляем, что будет обеспечено постоянное сотрудничество, чтобы внести вклад в деятельность по проведению будущих Национальных градостроительных форумов", - говорится в декларации.