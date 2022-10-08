Преступления без наказания: напоминание миру о зверствах Армении

Автор: Акпер Гасанов

Великобритания призывает привлечь к ответственности виновных в военных преступлениях в ходе карабахской войны. Об этом заявили в посольстве Великобритании в Азербайджане, комментируя вопрос об обнаружении еще одного массового захоронения в селе Эдилли Ходжавендского района Азербайджана. "Британское правительство всегда подчеркивало важность расследования военных преступлений. Места зверств, подобных обнаруженным в Ходжавенде, должны быть расследованы. Все виновные в военных преступлениях должны быть привлечены к ответственности", - заявили в посольстве.

Это не единственное такое заявление. "Все виновные в военных преступлениях в ходе карабахской войны должны быть привлечены к ответственности", об этом замглавы пресс-службы Госдепа США Ведант Патель заявил в ходе брифинга, комментируя вопрос об обнаружении еще одного массового захоронения в селе Эдилли Ходжавендского района Азербайджана.

"Мы потрясены гибелью людей в ходе этого многолетнего конфликта и выражаем наши глубочайшие соболезнования семьям погибших. Многие семьи потеряли близких в ходе этого конфликта", - заявил замглавы пресс-службы Госдепа США. Действительно, это шокирующее преступление. В Эдилли армянами убиты и захоронены десятки азербайджанцев, на данный момент найдены останки 25 человек, поисковые работы все еще продолжаются.

Уже известно, что 12 останков относятся к молодым мужчинам - все они военнослужащие, у всех ноги перевязаны. Кроме того, азербайджанской стороне переданы тела шести азербайджанцев, убитых под пытками армянскими военными во время сентябрьских событий. Изображения азербайджанских солдат недавно были распространены в сети. Также известно о том, что создан генетический профиль 4.000 пропавших без вести азербайджанцев. Они пропали без вести в ходе Первой Карабахской войны.

Это все преступления, совершенные Арменией. Но она не понесла за это никакого наказания. На Армению никто не наложил санкций. Не было даже призывов к этому со стороны того же Госдепа США, не говоря уже про давно замаравший себя Европарламент или многочисленные правозащитные организации. А ведь есть длинный список преступлений, совершенных РА в ходе 44-дневной войны.

Так, 4 октября 2020 года Минобороны Азербайджана заявило, что армянские силы обстреляли Гянджу. Армянская сторона лживо утверждала, что удары наносились по военному аэродрому. Правдой же является то, что в результате того обстрела 1 мирный житель Гянджи погиб, более 30 мирных жителей получили ранения. Уже на следующий день, 5 октября 2020 года, в результате обстрела с армянской стороны погибли 3 мирных жителя Азербайджана.

А в ночь с 10 на 11 октября 2020 года в результате попадания армянской ракеты "Эльбрус" в четырёхэтажный жилой дом в городе Гянджа погибли 10 человек и ещё 34 человека получили ранения. Несколько дней спустя, в ночь с 16 на 17 октября 2020 года, новый ракетный удар был нанесен по жилым кварталам Гянджи. Одновременно ракетному обстрелу подвергся город Мингячевир. Удары были нанесены с территории Армении. По данным МЧС Азербайджана, в ходе обстрела Гянджи погибли 13 человек и были ранены 53 мирных жителя.

А уже 27 октября 2020 года в результате ракетного обстрела из РСЗО "Смерч" села Караюсифли Бардинского района погибло четыре мирных жителя, в том числе один ребёнок, а 13 человек получили ранения. На следующий день, 28 октября 2020 года, около 13:00 армянские вооружённые силы нанесли удар по городу Барда. В результате удара по территории торговых объектов погиб 21 человек, около 70 человек получили ранения.

Таков список преступлений, совершенных Арменией в ходе 44-дневной войны. Таков список жертв среди мирного азербайджанского населения. Но до сих пор Армения, как страна-оккупант, как государство, совершившее массу преступлений против Азербайджана и азербайджанцев, не понесло никакого наказания. И это не просто упрек. Это доказательство пресловутых двойных стандартов и отсутствия морального права у кого-бы то ни было в чем-то обвинять Азербайджан.

Вынужден подчеркивать это в связи с тем, что эти же самые международные организации, в диапазоне от правозащитников разного пошиба до ангажированных европейских и американских политиков, позволяют себе обвинения в адрес нашей страны. Причем, обвинения односторонние, базирующиеся исключительно на распространяемых Арменией утверждениях, которые имеют часто фейковый характер. Нет у этих правозащитников и политиков желания и готовности играть роль Третейских судей. Есть стремление облачаться в тогу обвинителей Азербайджана. И тут впору задавать не только вопрос: "А судьи, кто?". Тут впору тыкать их всех лицом в факты армянских преступлений. Реальных, бесспорных и многочисленных. Напоминая всем всего этого "не видящим" анекдот про трусы и крестик.