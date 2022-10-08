Возросшая роль Азербайджана в Европе связана с авторитетом Президента Ильхама Алиева

В Праге Президент Азербайджана показал, что пользуется авторитетом как тонкий дипломат, а не просто как лидер страны, у которой есть то, что нужно многим.

Об этом сказала в беседе с Day.Az американский аналитик, юрист и правозащитник Ирина Цукерман.

По ее словам, авторитет Президента Ильхама Алиева в Евросоюзе возрос вместе с трезвой политикой Азербайджана, который оказывает важную помощь Европе в обеспечении ее энергетической безопасности в условиях кризиса. Сам факт и итоги встречи в Праге являются серьезным дипломатическим прорывом для Баку, считает Цукерман. Теперь Армении не отвертеться от ответственности за устранение препятствий к заключению мирного договора, а лоббисты и реваншисты кусают себе локти и выплескивают желчь в международной прессе, потому что лишились рычага давления - возможности шантажировать Баку провокациями. Теперь обратной дороги нет. Таким образом, Президент Ильхам Алиев подчеркнул свой авторитет в качестве дипломата, а не просто лидера, у которого есть то, что нужно многим в нужное время, отметила американский аналитик.

"Европейский союз за последние месяцы продемонстрировал свою приверженность к посредничеству в мирном процессе между Азербайджаном и Арменией и продолжает играть роль фасилитатора переговоров, несмотря на сопротивление со стороны Еревана. Он взял на себя роль Минской группы ОБСЕ, но в отличие от этой устаревшей структуры, вполне успешно раз за разом приводит участников к столу переговоров. Несмотря на провокации, прогресс налицо", - сказала Цукерман.

Пять принципов нормализации, которые представил в Праге Президент Азербайджана, хорошо известны, отметила наша собеседница. Ранее эти пункты уже были озвучены азербайджанским МИДом и не отвергаются даже Арменией. Эти принципы очень разумны и позволят установить в регионе мир. В них включены признание суверенитета и территориальной целостности, подтверждение отсутствия территориальных претензий и юридическое обязательство не предъявлять такие претензии в будущем, обязательство воздерживаться от угрозы безопасности друг другу и так далее. Все это на взаимной основе.

"Армения и Азербайджан в этом контексте обновили взаимное признание суверенитета и территориальной целостности. Однако Президент Ильхам Алиев неоднократно отмечал невыполнение Арменией обязательств по открытию коммуникаций. Тот факт, что постоянно возникают различные якобы недоразумения и, в целом, Ереван с трудом идет на признание конкретных территориальных договоренностей, подвергает сомнению признание Николом Пашиняном обязательств, связанных с исполнением договоренностей. Следовательно, вопрос делимитации и демаркации границ все еще находится в подвешенном состоянии, а комментарии Президента Ильхама Алиева об отсутствии продвижения по коммуникациям в Нахчыван свидетельствуют о невозможности сотрудничества по каким-либо другим вопросам, пока не решен этот. Никаких заверений со стороны Еревана пока что не слышно", - сказала американский аналитик.

Лейла Таривердиева