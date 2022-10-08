https://news.day.az/politics/1501834.html Размещение Арменией мин на территории Азербайджана должно быть осуждено – Джейхун Байрамов
Размещение Арменией мин на территории Азербайджана должно быть осуждено – Джейхун Байрамов
Размещение Арменией мин на территории Азербайджана должно быть осуждено.
Как сообщает Day.Az, об этом на своей странице в Twitter написал министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов.
В результате взрыва мины еще два азербайджанских мирных жителя получили тяжелые ранения. После окончания войны жертвами мин стали 259 человек. Преднамеренное размещение Арменией мин на территории Азербайджана должна быть осуждено, говорится в публикации.
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