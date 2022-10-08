Размещение Арменией мин на территории Азербайджана должно быть осуждено.

Как сообщает Day.Az, об этом на своей странице в Twitter написал министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов.

В результате взрыва мины еще два азербайджанских мирных жителя получили тяжелые ранения. После окончания войны жертвами мин стали 259 человек. Преднамеренное размещение Арменией мин на территории Азербайджана должна быть осуждено, говорится в публикации.