Гянджинский террор: Запад до сих пор ничего не видит и не слышит

Автор: Эльчин Алыоглу,

главный редактор Milli.Az

специально для Day.Az

В ходе первой карабахской войны было убито 210 детей, 270 детей потеряли здоровье, 92 ребенка взяты в заложники. Также 3393 ребенка потеряли одного из родителей, а 120 детей потеряли обоих.

Мир, так называемое "мировое сообщество", практически молчал, равнодушно наблюдая за происходящим, а международные организации, выдавашие обобщенные заявления, наподобие "мы обеспокоены", "мы взволнованы", считали свою работу завершенной.

Тем не менее в период, когда Армения оккупировала 20 процентов азербайджанских территорий, Азербайджан был одной из стран с самым большим числом беженцев и вынужденных переселенцев в мире.

Армения целенаправленно выбрало гражденское население Азербайджана мишенью, в том числе женщин и детей, которые стали жертвами террористических актов. Все это жертвы массовых убийств, совершенных армянами.

Но Запад молчал.

10 октября 2020 г, несмотря на объявление сторонами о прекращении огня, отражающее гуманитарные цели, около 02:00 11 октября, вооруженные силы агрессора (Армении) открыли огонь из тяжелых артиллерийских установок и ракет по центральной части густонаселенного города Гянджа, которая находится за пределами прифронтовой зоны. Однако это не удовлетворило вражескую сторону и ночью 17 октября 2020 года второй по величине город Азербайджана был в очередной раз обстрелян баллистической ракетой.

В обоих случаях были значительные жертвы.

Но это еще не все. Вспомним сколько было жертв и в какие дни.

4 октября. 1 мирный житель погиб и более 30 мирных жителей получили ранения

5 октября - ранены 3 мирных жителя.

8 октября - жертв и пострадавших нет.

11 октября - погибли 10 мирных жителей, более 40 человек получили ранения.

17 октября - 16 человек погибли, 55 человек получили ранения.

Ракетный обстрел Гянджи и тот факт, что эти события происходили в основном в ночное время, привели не только к большим жертвам, но и к психологическому напряжению и беспокойству, которые останутся на всю жизнь у мирного населения, особенно у детей.

Мы неоднократно призывали международные организации не оставаться равнодушными к противоправным деяниям, совершенным армянским государством. Призывали давать должную правовую оценку действиям, противоречащим нормам и принципам международного права, и поддерживать развитие и жизнь детей в условиях мира и спокойствия. Но они снова молчали.

Повторим еще раз: в результате обстрелов города Гянджа 4, 5, 8, 11 и 17 октября 26 мирных жителей погибли и 175 человек получили ранения.

26 шехидов!

США, Евросоюз, ООН и международные организации закрыли глаза на зверства, совершенные армянами против жителей Гянджи, обстрел невинных людей баллистическими ракетами, убийства стариков, детей, и женщины.

Политики, организации, структуры и учреждения, пытающиеся в чем-то обвинить Баку в связи с видеоматериалом, на котором якобы показана казнь азербайджанскими военнослужащими пленных армянских солдат (подлинность и реальность этих кадров вызывают сомнения) - именно сейчас открылись ваши глаза?

Почему вы были глухими, слепыми и немыми, когда Гянджу бомбили, поражали оперативно-тактическими баллистическими ракетами посреди ночи?

Это уже не двойные стандарты, а политическая безнравственность.

Преступление, совершенное властями Армении против мирных граждан Азербайджана и жителей Гянджи, является преступлением против человечности.

Международные организации и мировое сообщество до сих пор не увидели этого тяжкого преступления? Если не увидели, то что они вообще видят?