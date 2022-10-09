Заявление, принятое на встрече в Праге - очередной успех Азербайджана

Источник: Агентство международной информации Trend

6 октября в Праге состоялась пленарная сессия открытия саммита "Европейское политическое сообщество".

В рамках этой встречи на высшем уровне Президент Азербайджана Ильхам Алиев, Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, премьер-министр Армении Никол Пашинян и Президент Франции Эммануэль Макрон провели ряд встреч.

Как сказал Trend турецкий политолог, профессор факультета международных отношений Университета Сулеймана Демиреля, Др. Тимучин Кодаман, на этих встречах обсуждались вопросы достижения окончательных договоренностей между Азербайджаном и Арменией и направление, в котором будут развиваться отношения между Турцией и Арменией, передает Day.Az.

"Эти два вопроса связаны друг с другом. Потому что мы знаем, что нет никаких шансов на нормализацию отношений между Турцией и Арменией, пока сохраняется напряженность в карабахском регионе Азербайджана.

Заявление было принято по итогам встречи Президента Азербайджана Ильхама Алиева с президентом Франции Эммануэлем Макроном, председателем Совета Европейского союза Шарлем Мишелем и премьер-министром Армении Николом Пашиняном в Праге. В заявлении отмечается, что Армения и Азербайджан в очередной раз демонстрируют свою приверженность Уставу ООН и Алма-Атинской декларации 1991 года и признают территориальную целостность и суверенитет друг друга. Помимо создания позитивной атмосферы в направлении достижения окончательных договоренностей между двумя странами, это очередной успех Азербайджана в дипломатии", - сказал он.

Политолог также подчеркнул, что Турция желает скорейшего решения оставшихся вопросов.

"Пока ситуация остается напряженной, не удастся нормализовать турецко-армянские отношения и достичь окончательного соглашения между Азербайджаном и Арменией", - добавил Кодаман.