Представлена книга, посвященная шехидам Отечественной войны

В Учебно-образовательном центре азербайджанской армии состоялась презентация книги Мани Сахаватгызы "Преданные Родине: шехиды Имишли" (Vətən fədailəri: İmişli şəhidləri).

Как передает Day.Az со ссылкой на Минобороны Азербайджана, на мероприятии, в котором приняли участие представители Минобороны, депутаты, члены семей шехидов, участники войны, религиозные деятели, было отмечено, что одержанная в Отечественной войне победа занимает важное место в нашей истории. Было подчеркнуто, что в сердцах всегда будет жить святая память о тех, кто отдал свою жизнь во имя Родины.

Члены семей шехидов выразили благодарность Президенту Азербайджанской Республики, руководству Министерства обороны за внимание и заботу, проявленные к членам семей шехидов.

В завершение мероприятия творческий коллектив Армейского идеологического и культурного центра имени Ази Асланова представил художественную композицию.