ОАЭ может помочь Азербайджану в разминировании освобожденных территорий

Посол Азербайджана в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) Махир Алиев встретился с начальником отдела внешней помощи Министерства иностранных дел и международного сотрудничества Рашидом Мохаммедом Аль-Хемейри.

Как сообщили Day.Az в посольстве, посол подробно проинформировал своего собеседника об освобождении наших территорий от армянской оккупации, разрушениях, причиненных Арменией во время оккупации, и провокациях против нашей страны в сентябре текущего года. Было подчеркнуто, что территории Азербайджана были заминированы Арменией как в годы оккупации, так и после 44-дневной Отечественной войны. Было отмечено, что большое количество наших военнослужащих и мирных жителей стали жертвами мин.

Дипломат отметил, что в настоящее время на освобожденных от оккупации территориях ведутся масштабные строительные работы, и на национальном уровне планируется возвращение на родные земли тысяч граждан Азербайджана, вынужденно переселенных в результате армянской агрессии. Однако главным препятствием на этом направлении является то, что наши освобожденные территории заминированы. В ходе встречи был представлен доклад под названием "Деятельность по разминированию в Азербайджане: приоритеты и потребности".

До сведения другой стороны было доведено, что для разминирования наших территорий необходима международная поддержка, было отмечено, что финансовая, техническая и иная помощь, оказываемая с этой целью странами-донорами и организациями, предотвратит дальнейшие человеческие жертвы и ускорит возвращение бывших вынужденных переселенцев в свои дома.

Официальный представитель ОАЭ выразил благодарность за подробную информацию и удовлетворение развитием двусторонних отношений в последние годы. Он подчеркнул тесные братские отношения между народами и руководителями Азербайджана и ОАЭ, и отметил, что вопрос оказания возможной поддержки Азербайджану со стороны ОАЭ в указанной сфере рассматривается и результат будет доведен до сведения азербайджанской стороны в ближайшее время.