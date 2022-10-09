https://news.day.az/politics/1501987.html Чавушоглу раскритиковал армянскую диаспору во Франции
Чавушоглу раскритиковал армянскую диаспору во Франции
Армянская диаспора во Франции выступает против процесса нормализации отношений Армении с Турцией и Азербайджаном.
Как передает Day.Az со ссылкой на Hürriyet, об этом на встрече с гражданами Турции в Страсбурге заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.
Он отметил, что члены этой диаспоры выступают против установления хороших отношений и поддерживают вражду. Министр призвал своих соотечественников, проживающих во Франции, бороться с этим явлением.
Чавушоглу напомнил, что Турецко-американский координационный комитет также успешно боролся с клеветой армянской диаспоры против Турции и турецкого народа.
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