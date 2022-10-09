https://news.day.az/politics/1501993.html Азербайджанские военнослужащие на сборах в Турции - ФОТО
Азербайджанские военнослужащие на сборах в Турции - ФОТО
Выпускники Военного института имени Гейдара Алиева находятся на сборах в Турции.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на министерство национальной обороны Турции.
Отмечено, что азербайджанские военнослужащие проходят сборы на сторожевом корабле "Каршикая" в рамках "Военно-морской практики".
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