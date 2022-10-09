Азербайджанские военнослужащие на сборах в Турции

Выпускники Военного института имени Гейдара Алиева находятся на сборах в Турции.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на министерство национальной обороны Турции.

Отмечено, что азербайджанские военнослужащие проходят сборы на сторожевом корабле "Каршикая" в рамках "Военно-морской практики".