"Пражский" синдром Армении

Автор: Пярвин Мирзазаде

Армения в настоящее время переживает "Пражский" синдром, вызванный принятием 6 октября 2022 года Заявления по итогам четырехсторонних переговоров. Переговоры между Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, Президентом Франции Эммануэля Макроном, Председателем Европейского Совета Шарль Мишелем и премьер-министром Армении Николом Пашиняном прошли в городе Прага, в рамках первого саммита "Европейского политического сообщества", нового политического формата сотрудничества на континенте.

Принятие этого документа, который призван сыграть важную роль в окончательном оформлении урегулирования уже затухшего многолетнего конфликта в регионе Южного Кавказа, было встречено в армянском обществе неоднозначно. Большинство населения Армении застыло в молчаливом оцепенении в ожидании разъяснения и комментариев со стороны официальных властей, а радикальная армянская оппозиция встретила это заявление в штыки, сразу же обвинив ненавистного Никола в предательстве национальных интересов и отказе об утопической идеи миацума (отторжения Карабахского региона от Азербайджана и присоединения к Армении).

Неудивительно, что армянские власти хранят столь стойкое молчание, не комментируя принятое Заявление. Ведь обратившись к его тексту можно понять, что все, чем болела Армения последние 32 года, пытаясь присвоить территорию соседнего Азербайджана, находясь в состоянии массового психоза, оказалось иллюзорной мечтой для армянского общества, которая окончилась полным крахом.

В тексте Заявления написано, что "Армения и Азербайджан в очередной раз демонстрируют свою приверженность Уставу ООН и Алма-Атинской декларации о создании СНГ 1991 года и признают территориальную целостность и суверенитет друг друга". Комментарии в этом вопросе, как говорится, излишни.

Лишь Председатель постоянной комиссии Национального Собрания (парламента) Армении по внешним связям Эдуард Агаджанян, взяв на себя смелость откровенно признал, что "в результате и из-за последствий 44-дневной войны, у Армении больше нет возможности и ресурсов для обеспечения прав и свобод населения "арцаха", в том числе безопасности" и поэтому, по его словам, другого выхода у армянских властей не было, кроме как согласиться на этот вариант текста, предложенный посредниками ЕС и Францией.

Правда господин Э. Агаджанян поспешил в своем "горьком" признании наговорить ещё кучу непонятных вещей относительно будущего армянского населения Карабахского региона Азербайджана, которые были призваны оградить его от критики оппонентов и ура-патриотов. Но главный вывод он сделал, сказав, что дальнейшее сопротивление бессмысленно и нужно соглашаться пока не поздно, иначе конец будет плачевным для Армении.

Зато все армянские радикальные оппозиционеры и ура-патриоты, которые вчера ещё потирали руки от удовольствия, в ожидании, что премьер Н. Пашинян вот-вот потеряет власть за то, что резко поменял внешнеполитическую ориентацию страны, сразу же бросились в атаку на нынешние власти, обвинив их в предательстве и отказе от вековой мечты о "Великой Армении" от моря до моря.

Но в общем следует отметить, что большинство населения Армении наконец поняло, что другого выхода нет и необходимо соглашаться на мир, отказавшись от территориальных притязаний к соседям и положительно восприняло принятое в Праге Заявление, которое можно считать началом достижения мирного соглашения, на принципах уважения территориальной целостности друг друга.

Как бы ни старалась армянская сторона в последнее время преподнести мировому сообществу и собственному народу своё "оригинальное" видение признания территориальной целостности Азербайджана в усеченной форме ("новое" армянское слово в международном праве) без Карабахского региона, но сделать этого не удалось. Несмотря на развёрнутую в последнее время на Западе широкую пропагандистскую антиазербайджанскую компанию, направленную на очернение имиджа и растущего влияния Азербайджана на международной арене, армянской стороне не удалось добиться изменения позиции международного сообщества относительно территориальной целостности Азербайджана и признания сепаратистов в качестве стороны конфликта.

Что же касается сомнительного "успеха" армянской стороны тем, что мол добилась направления специальной наблюдательной миссии ЕС в Армению и её размещение на условной границе двух стран, то азербайджанская сторона, согласившись на включение этого пункта в Заявление, надеется на то, что наличие этой миссии будет удерживать вооружённые силы Армении от провокаций на границе и обстрелов территории Азербайджана. Последние боестолкновения на границе 12-14 сентября 2022 года, были вызваны постоянными обстрелами азербайджанской территории с армянских позиций и действиями армянских диверсионных групп по установке мин в тылу азербайджанской армии. Совершая эти действия, армянская сторона провоцирует азербайджанскую сторону на ответные действия, чтобы затем обвинить в нападении на гражданские объекты, так как размещает свои позиции вблизи этих объектов.

Резкий крен в сторону Запада официального Еревана, который не добился вмешательства союзников по ОДКБ в пограничный конфликт, на не четко определённой азербайджано- армянской границе (делимитация и демаркация границы не была проведена по причине армянской оккупации азербайджанской территории на протяжении почти 30 лет), не помогла армянской стороне добиться того, чтобы западные страны безоговорочно признали ее правоту.

Необоснованные обвинения Еревана в адрес Баку относительно "вторжения и оккупации" территории Армении не были подкреплены никакими юридическими доказательствами, так как армянские утверждения базируются лишь на голосновных заявлениях, которые вызывают сомнения ввиду отсутствия точно проведённой границы. Теперь же, после принятия Пражского Заявления, армянская сторона вынуждена признать территориальную целостность Азербайджана в границах 1991 года, так как (наверное по настоянию армянской стороны) в текст было добавлено упоминание об Алматинской Декларации о создании СНГ в надежде, что это поможет в качестве некоего аргумента, не признавать Карабахский регион азербайджанской территорией.

Но увы для армянской стороны, эта ее очередной аферистический номер не пройдёт, так как независимый Азербайджан, подписав этот документ в декабре 1991 года, который затем был ратифицирован парламентом лишь в 1993 году, вступая в эту организацию имел территорию в размере 86692 квадратных километра, включая Карабахский регион, что и было закреплено законодательно ещё во времена Азербайджанской ССР.

Ссылки армянской стороны на то, что на момент обретения независимости Азербайджаном, сепаратистами в Карабахе, ещё в сентябре 1991 года был провозглашен некий квазинезависимый "арцах", абсолютно не состоятельны.

В 1989 году сепаратисты объявили о выходе из состава Азербайджанской ССР и присоединению к Армянской ССР. Это нелегитимное решение было незаконно закреплено в Акте о независимости Армении и не имеет никакой юридической силы. Более того, это решение было отменено в январе 1990 года указом Председателя Президиума Верховного Совета СССР М. Горбачёва.

То есть часть суверенной азербайджанской территории незаконно объявляется частью Армении (что записано в Акте о независимости этой страны). Далее, не получив признания со стороны международного сообщества, спешно нелегитимно провозглашается независимость. Согласно международному праву, это не может считаться юридическим основанием для вычленения этой территории из будущего мирного соглашения, лишь по прихоти армянской стороны.

Все мировое сообщество, включая лидеров стран ЕС, России и многих других стран, неоднократно публично подтверждали, что с точки зрения международного права Карабах-это азербайджанская территория.

Если же армянские политики думают, что изменением внешнеполитической ориентации им удасться добиться преимуществ на будущих переговорах, то они в очередной раз ошибаются.

Президент Ильхам Алиев в Праге продемонстрировал гроссмейстерскую дипломатию и отверг все претензии армянской стороны, твёрдо отстаивая до конца национальные интересы Азербайджана. Наличие в Пражском Заявлении главного принципа из предложенных азербайджанской стороной 5 базисных принципов - территориальной целостности, есть очередная победа дипломатии Президента Ильхама Алиева.

Другим важным фактором в этом документе есть упоминание Устава ООН, который является основополагающим документом международных отношений в послевоенном времени, где четко записано о праве государств - членов ООН на самооборону и защиту национального суверенитета. Армения до сих пор оккупирует часть территории Азербайджана (7 эксклавов в Казахском районе и селении Кярки в Нахичевани), а также до сих пор не вывела остатки своих вооружённых сил с территории, где временно размещены миротворцы, не смотря на данные обещания.

Учитывая эти акты открытой агрессии, в соотвествии с Уставом ООН, Азербайджан вправе применять силу по отношению к армянским вооружённые силам, в случае дальнейшего продолжения оккупации. Как бы не старалась армянская сторона толковать Устав ООН в своих интересах, спекулируя на принципе "самоопределения нации", то это сделать ей не удасться, ввиду того, что армянская нация уже самоопределилась, создав Республику Армения на исторических азербайджанских территориях, а армянское население Карабахского региона может лишь претендовать на права национальных меньшинств, закреплённых в Конституции Азербайджана 1995 года, в случае принятия гражданства и интеграции в азербайджанское общество.

Президент Ильхам Алиев в своём интервью азербайджанским телеканалам в Праге отметил: "что касается наших внутренних вопросов, то естественно, в мирном договоре об этом речи быть не может. Как будет обустроена жизнь армянского населения в Карабахе - это отдельная история. Мы планируем интенсифицировать консультации внутри нашего внешнеполитического блока и также продолжить неформальные контакты с представителями армянского населения Карабаха. Должен сказать, что такие контакты уже ведутся определенное время".

То есть глава азербайджанского государства предлагает армянскому населению Карабахского региона спокойную и благополучную жизнь в составе Азербайджана. Что сейчас немаловажный фактор, так как экономический, энергетический и продовольственный кризис уже охватил почти весь мир. И Азербайджан является островком стабильности в бушующем мире катаклизмов и конфликтов.

Одно то, что в ряде довольно благополучных европейских государств уже начали ограничивать подачу света и тепла в общественные места в условиях приближающейся холодной зимы, говорит о том, что мир ожидают тяжелые времена. Поэтому Азербайджан, который является одним из альтернативных источников поставки энергоресурсов на европейский рынок, может полностью обеспечить всех своих граждан всем необходимым по низким ценам, что делает ещё более привлекательным скорейшее достижения диалога и примирения народов.

Безусловно, что мирные призывы, озвученные Президентом Ильхамом Алиевым и достигнутые в Праге договорённости, обеспокоили как радикалов в Армении, так и лидеров сепаратистов, которые поспешили в Ереван узнать истинное положение дел, чтобы потом начать паковать чемоданы. Наверное в ближайшее время можно будет увидеть последствия "Пражского" синдрома, который выразится в массовом исходе главарей сепаратистов и их подручных в "далекие" края.

Неудивительно, что даже новоявленный апатрид и законная цель для азербайджанских Байрактаров Рубик Варданян, получив "приглашение" стать одним из лидеров сепаратистов, решил не торопиться занять эти шаткое кресло и взял тайм аут, опасаясь за своё будущее и деньги, поняв, что возможно вариантов у него больше нет.

Чем быстрее армянская сторона начнёт делать конкретные шаги по достижению мира, тем будет лучше для армянского народа, который давно устал от войн и потрясений. Вот почему никакие истерические призывы радикальных оппозиционеров в Армении не находят поддержки у армянского народа, которому надоело быть мелкой разменной монетой у сытой зарубежной диаспоры и местных олигархов.

Будущее мирного соглашения теперь полностью зависит от того, как быстро руководство Армении откажется от своих утопических идей и реально оценит нынешнюю ситуацию, которая явно движется не в ее сторону.