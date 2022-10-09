Жванецкому и не снилось: МИД Армении ползет с высоко поднятой головой

Автор: Акпер Гасанов

О том, что трудно ползти с высоко поднятой головой иронично как-то заметил еще незабвенный Михаил Жванецкий. Но практика показывает, что нет афоризма или даже аксиомы, которую бы не пытались опровергнуть в МИД Армении. Остались там верны себе и после состоявшейся в Праге встречи между Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном при участии председателя Европейского совета Шарля Мишеля и президента Франции Эммануэля Макрона.

Мы все видели, сколь потерянный и жалкий вид имели в Праге как сам Никол Пашинян, так и сопровождавший его глава МИД РА Арарат Мирзоян. Они были свидетелями того, с каким огромным уважением относятся лидеры всех европейских государств к Президенту Азербайджана. Они видели, как все подчеркивали стратегическую важность нашего государства, обеспечивающего энергетическую безопасность Старого Света.

Безусловно, они оба понимали, что Армения является чужой на этом празднике жизни. Осознание данного факта легко было прочитать на грустных лицах Пашиняна и Мирзояна. Есть куча фотографий, на которых видно, как премьер-министр РА оправдывается перед Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, а также имеет растерянный и потрясенный вид при встрече с Президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Наконец, есть итоги четырехсторонней встречи в Праге. В соответствующем заявлении говорится, что Азербайджан и Армения признали территориальную целостность и суверенитет друг друга, в качестве основного документа в этом отношении взят Устав ООН. Иными словами, Армения еще раз подтверждает, что Карабах является неотъемлемой частью Азербайджана.

В заявлении упоминается принцип суверенитета. А это означает, что Армения признает суверенитет Азербайджана над Карабахом. Стороны также договорились также о том, что в ближайшее время пройдет заседание комиссии по делимитации границы. Это ровно то, на чем всегда настаивал официальный Баку. В том числе и потому, что в итоговом заявлении после четырехсторонней встречи в Праге не было ни слова сказано о "праве народа Карабаха".

Скажу больше, в этом заявлении вообще ничего не было про Карабах. И это уже новая реальность. Ведь, по итогам третьей встречи Ильхама Алиева и Никола Пашиняна в Брюсселе Шарль Мишель не стал употреблять словосочетания Нагорный Карабах. Тогда Шарль Мишель употребил слово Карабах. Проще говоря, еще тогда председатель Совета ЕС признал территориальную целостность нашей страны, включая и Ханкенди, который является частью Карабахского экономического района.

Позже, по итогам четвертой встречи в Брюсселе, вовсе не было упоминания темы Карабаха. Ибо, это территория Азербайджана и все, что на ней происходит является внутренним делом нашей страны. И Президент Азербайджана Ильхам Алиев четко это проговаривал. Причем, не раз. Вот и в Праге он заявил, что армяне, проживающие в Карабахе, являются нашими гражданами, и мы не собираемся обсуждать их судьбу и будущую жизнь ни с одной страной, в том числе и с Арменией. Это наше внутреннее дело.

Никакого ответа на это заявление нашего Президента от Пашиняна и Мирзояна в Праге не прозвучало. Но, спустя пару дней после состоявшейся в столице Чехии встречи появилось заявление МИД РА. Это была примитивная постановка с участием ручных СМИ, коим поручили задать "нужный" вопрос. Они и спросили, мужественно изображая слепоту, глухоту и общую невменяемость.

Ведь, есть же, повторюсь, заявление по итогам четырехсторонней встречи в Праге. Там все четко прописано. Но, карманные армянские СМИ по приказу погнались за миражом и спросили затрагивалась ли проблема Нагорного Карабаха во время встречи? Каких развитий можно ожидать в будущем в вопросе Карабаха, учитывая, что стороны подтвердили признание территориальной целостности друг друга?

В ответ, пресс-секретарь министерства иностранных дел Армении Ваан Унанян начал бережно развешивать лапшу на уши армянских журналистов. Он заявил, что вопрос прав и безопасности народа Нагорного Карабаха является для них ключевым. "Мы поднимаем эти вопросы на всех встречах, в том числе с международными партнерами. Однако Азербайджан не склонен обсуждать этот вопрос с Арменией", поставил Унанян сам себя в глупое положение.

Ведь, он сам изобразил склонность к галлюцинации и пожелал видеть всех СМИ РА в том же состоянии. Обсуждать то, чего нет в природе- это какое-то армянское ноу-хау. Убеждать себя и окружающих в том, что "международные партнеры" РА также склонны к галлюцинации- это примитивная ложь и ноу-хау в квадрате. При этом, реальность совсем иная. Она такая, какой ее видит Азербайджан и с какой согласились все, что нашло свое отражение в заявлении по итогам встречи в Праге. Как, в таком случае, назвать действия МИД РА? Попыткой ползти с высоко поднятой головой.